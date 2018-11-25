英富豪攀上公主想當駙馬爺 　速甩生1子台裔女友

黃達拉是英國傑出女企業家，父母都是台灣人。（圖／翻攝Instagram）

友善列印
中時電子報
碧翠絲公主(左)與富商莫齊(中)傳出戀情，但莫齊為當駙馬爺甩了同居多年台裔女友黃達拉(右)。（圖／翻攝Instagram）

英國王室公主地碧絲（Princess Beatrice）最近傳出新戀情，對象是34歲英國地產開發商莫奇（Edoardo Mapelli Mozzi），但莫奇為了當駙馬爺，卻把同居多年、還育有1子的台裔女友黃達拉達（Dara Huang，音譯）甩了。

據英國《鏡報》和《每日郵報》報導，30歲碧翠絲公主與莫齊相識多年，但今年9月才正式交往，莫齊攀上公主後，數月前迅速趕走與她同居多年的台裔建築師女友黃達拉，完全不顧黃達拉為他生下一名現在2歲的幼子。

據《每日郵報》報導，英國王室強調碧翠絲公主不可能介入他人家庭，一定會等到莫齊與女友結束男女關係才可能進一步交往。

黃達拉的母親向媒體表示：「我認為達拉刻意瞞我，我真的很驚訝。我很喜歡艾多（莫齊），也很愛他的家人。女兒在短時間內被趕出家門，還一度得睡在友人家中沙發。」

BBC曾經報導，黃達拉的父母早年從台灣移民至美國，黃達拉在美國出生，畢業於哈佛大學建築系研究所，後來在英國倫敦開設建築師事務所，是當地傑出女性企業家。

(中時電子報)

選後兩樣情 朱學恒2詩贈高雄：未…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。