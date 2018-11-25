英富豪攀上公主想當駙馬爺 　速甩生1子台裔女友

2018年11月25日 11:13 中時電子報 張國欽

碧翠絲公主(左)與富商莫齊(中)傳出戀情，但莫齊為當駙馬爺甩了同居多年台裔女友黃達拉(右)。（圖／翻攝Instagram）

英國王室公主地碧絲（Princess Beatrice）最近傳出新戀情，對象是34歲英國地產開發商莫奇（Edoardo Mapelli Mozzi），但莫奇為了當駙馬爺，卻把同居多年、還育有1子的台裔女友黃達拉達（Dara Huang，音譯）甩了。

據英國《鏡報》和《每日郵報》報導，30歲碧翠絲公主與莫齊相識多年，但今年9月才正式交往，莫齊攀上公主後，數月前迅速趕走與她同居多年的台裔建築師女友黃達拉，完全不顧黃達拉為他生下一名現在2歲的幼子。

據《每日郵報》報導，英國王室強調碧翠絲公主不可能介入他人家庭，一定會等到莫齊與女友結束男女關係才可能進一步交往。

黃達拉的母親向媒體表示：「我認為達拉刻意瞞我，我真的很驚訝。我很喜歡艾多（莫齊），也很愛他的家人。女兒在短時間內被趕出家門，還一度得睡在友人家中沙發。」

BBC曾經報導，黃達拉的父母早年從台灣移民至美國，黃達拉在美國出生，畢業於哈佛大學建築系研究所，後來在英國倫敦開設建築師事務所，是當地傑出女性企業家。

(中時電子報)