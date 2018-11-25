NBA》哈登狂轟40分 火箭竟然還輸騎士？

2018年11月25日 11:08 中時電子報 黃及人

.@DrewRoc5 with the LEFT!#BeTheFight pic.twitter.com/TUk9ML3Qd0 — Cleveland Cavaliers (@cavs) 2018年11月25日

攤開「大鬍子」哈登25日面對騎士的個人數據表現，單場轟下40分，包含5顆三分球，另有13助攻、4籃板，竟然換回火箭108比117不敵本季積極擺爛的騎士結局，火箭不僅吞下2連敗，也讓騎士嘗到難得的2連勝滋味。

或許是太過小看騎士，火箭總教練丹托尼賽前宣布，由於是背靠背出賽，保羅25日輪休不打，改讓艾瑞克戈登先發頂替保羅位置，結果就是火箭再次找不到應有攻守節奏，不僅是守不住騎士火力，更在禁區籃板爭搶居於劣勢。

火箭全場只抓30籃板，比騎士整整少了19個，更誇張的是，哈登1個人就發生9次失誤，就算他搶再多分數，也彌補不了自己失誤過多問題，保羅的重要性充分展現，火箭全隊得分也都集中哈登、戈登與卡培拉3人(共拿80分)。

還在努力擺爛當中的騎士，25日展現難得強大火力，菜鳥後衛塞克斯頓攻下生涯新高29分，克拉克生也有20分，崔斯坦湯普生16分、20籃板，恩瓦巴與柯佛各有12分，不過騎士目前仍以4勝14敗戰績，續居東區倒數第2。

(中時電子報)