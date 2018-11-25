盧秀燕啟動謝票之旅 小內閣將徵詢地方意見

2018年11月25日 11:23 中時 林欣儀

九合一大選落幕，國民黨台中市長當選人盧秀燕25日啟動謝票之旅，第一站到立委江啟臣豐原服務處，她認為，這次勝選主要關鍵在於團結，未來將採取走動式管理、「燕子要飛到各個地方」。對於外界關心的小內閣人選，盧秀燕強調，市府是市民的，將徵詢地方意見，但為重用年輕人，至少會有3名40歲以下的一級主管。

盧秀燕謝票之旅第一站抵達江啟臣豐原區服務處，江送上象徵「大吉大利」的橘子表達祝賀。盧秀燕讚江啟臣操盤成功，讓豐原、山城贏得勝選，而感謝的最好方式就是積極建設。她表示，包括東豐快速道路、推動農產行銷與興建國民運動中心等，未來都要積極推動。

「燕子要飛到各區！」盧秀燕強調，未來將採走動式管理、行動辦公室，也因為「這個市府是所有市民的」，未來小內閣人選將徵詢地方意見、不會獨斷獨行，且一定「超越黨派、不分藍綠」，只要有專業、服務熱忱且清廉，所有人才都會鄭重考慮，一定「唯才適用」，沒有黨派之分。

江啟臣特別強調，國民黨中生代勇於承擔、知道團結比什麼都重要，呼籲盧秀燕未來應為社會、為藍營取才。盧秀燕也允諾，從當立委至今都重用年輕人，未來市府內一級主管至少有3名會是40歲以下的年輕人，勞工局、經發局等也會設置青年事務科，提供年輕人諮商服務。

(中時 )