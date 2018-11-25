向CEO經濟市長韓國瑜建言 林富男提「兩岸文化經貿示範區」

2018年11月25日 11:35 中時 柯宗緯

準高雄市長韓國瑜選前喊出「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，雖然未正式上任，但觀光業者已對他抱有期待。南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄漢王洲際飯店集團總裁林富男投書媒體指出，韓是高雄的CE0，又承認九二共識，應趁勝發展成為「兩岸文化經貿示範區」，成能吸引各方企業投資高雄，打造成為全台首富。

林富男指出，高雄市現況確實經濟困頓、產業困難、人民困苦，民心思變，而「韓國瑜準市長，今天起你不是高雄的大家長，更不是高雄的父母官，你是高雄的CE0」，應百分百往提振經濟的大方向奮力拚搏，高雄人以89萬多票寵愛擁戴你，人民要的不多，只求改善他們生活，讓就職者容易找到工作，做生意人可維持下去，老弱婦幼可得到照顧。

「變革大調整的關鍵時刻，開放會帶來進步，封閉必然會落後。」他認為，韓市長既是CEO，也是高雄經濟發展的操盤手，這次選舉以「東西賣得出去、人進得來、大家發大財」口號，才能在極短時間内，獲得市民認同，而今蔡政府刻正如火如荼發展南向經濟。

不過，林富男認為，台灣單有南向是不夠的，應向上延伸發展成帶狀型的「縱向經濟」。高雄不僅止於此，「我們絕不可放棄中國大陸這片大市場，甚至要加大力度，發展『橫向經濟』」，著手招商招客搶訂單，這才是一位真正有作為有膽識的好市長。

他提議，高雄應發展成為「兩岸文化經貿示範區」，如同韓市長所承認的九二共識、一中各表、熱愛台灣，「高雄未來往海外輻射出去時，心中沒有任何圍牆、都是道路。」以及「高雄拚經濟台北拚政治」、「南南合作」等語。

他認為，南台灣的貨都可以從高雄轉銷，觀光客要進台灣爭取以高雄為首站，錢要投資台灣可以高雄優先，文化藝術交流從高雄開始。所謂「秃子跟著月亮走」，韓市長已當選了，市民會檢視你，「錢是否跟著韓國瑜走」，也會支持你帶大家勇敢向前行。

(中時 )