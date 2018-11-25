曾質疑韓國瑜來高雄行騙被罵翻 苦苓主張「大和解」

2018年11月25日 11:20 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

在還沒選出高雄市長前，一向關心時事的作家苦苓曾數度針對國民黨候選人韓國瑜的政見提出質疑，因此遭網友攻擊。昨天選舉結果出爐，韓國瑜以逾15萬票差距擊敗民進黨候選人陳其邁。苦苓因質疑候選人被叮的滿頭包，不過他主張來個「大和解」，不管是不是熟人，都去向被傷害過的人道歉，收回不禮貌的話。

苦苓多次評論高雄市選情引發爭議，先前曾因質疑韓國瑜「是來高雄行騙的」，被一堆網友罵翻，也曾表示雖然韓國瑜網路聲量驚人，但仍有流失選票的5大隱憂。此外，苦苓也曾在透露惹上韓粉，對他的生活一點也沒影響，「就像草原上的獅子，怎麼會因為幾隻嗡嗡叫的蚊蟲就惱怒呢？」

昨晚高雄市長選舉結果出爐，韓國瑜獲得89萬2545票，對手陳其邁則拿下74萬2239票，兩人相差超過15萬票，韓粉嗨翻。韓國瑜昨發表勝選感言時指出，競選過程就是一瓶礦泉水，高雄最大的價值是愛與包容，不分藍綠，不分族群，大家一起來打拚。韓國瑜說，高雄人已向全世界釋放「高雄市會全力拚經濟」的重要訊號，為市民過最好的生活，為下一代最好的教育。韓也強調會組織清廉團隊，「千斤萬斤會一肩扛下」，重新建立廉潔政府，沒有一個城市，沒有一個國家會等高雄，所以在他們面前的挑戰是非常巨大，而且也沒有時間浪費，必須盡快往前衝。

苦苓則在ETtoday名人論壇發表「選舉風暴過了 『大和解』時刻來到！」一文，對於質疑候選人被罵翻，苦苓說一開始覺得不能讓這種「平庸的邪惡」泛濫成災，所以一一反擊但後來發現他們這樣亂罵，是在「做壞事」，之後就完全不再理會，「眼不見為淨」。他認為，沒必要為支持什麼人而那麼激動，搞得反目、翻臉，「大家不妨捫心自問，我們真的有那麼大的寃仇嗎？」

「想起來真不值得」，苦苓說看著人家當官的當官、上台的上台，「那我們這些小老百姓，原本平靜祥和的日子，到底還要不要過下去呀？」他主張來個「大和解」，不管是不是熟人，都去向曾傷害過的人道歉，收回不禮貌的話，彼此不再有爭執、衝突，從此和氣相處。

(中時電子報)