網友翻出多年前影片 驚呼：阿扁風度比丁守中好太多！

前總統陳水扁。(圖／中央社)

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中時電子報
/綜合報導
扁式言論回顧-當選算我好運！

2018九合一選舉，台北市長柯文哲以3千多票險勝國民黨參選人丁守中，成功保住台北市長。丁守中今凌晨發表演說提到會提「當選無效訴訟」，就有網友就翻出過去前總統陳水扁2000年9月甫就任總統時發言，「選也選完了，輸也輸了，不然要怎麼辦？」 對此，網友紛紛要丁守中向阿扁多學習。

這次台北市長選舉，三名候選人競爭激烈，但得票數都沒有人超過2014年連勝文60萬9932票，柯文哲獲得580,820票，丁守中獲得577,566票，姚文智獲得244,641票，柯、丁兩人僅些微差距3254票。

網友翻出過去阿扁演講時的影片，要丁守中向阿扁多學學，「選也選完了，輸也輸了，不然要怎麼辦？算我好運當了總統，阿扁總不可能回鍋再去跟他爭台北市長，對不對？」

對此，有網友認為，「同為選台北市長，阿扁當年敢衝敢言，以39%得票率得第一，反觀丁丁卻沒有雅量還要提當選無效訴訟」、「丁丁要好好思考」、「丁丁得票數比連勝文還低」、「丁守中要檢討一下啦」、「阿扁當年很猛」、「阿扁太風趣了」、「阿扁那時候根本戰神」。

但也有網友替丁守中緩頰，「法律規定本來就可以驗票」「開票時還在投票，這有瑕疵吧」「丁守中加油」、「柯文哲只會抓頭，要讓丁守中做」、「國民黨一定要拿回台北市」。

(中時電子報)

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