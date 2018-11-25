女兒叛逆期做這事 Vicky氣到趕下車

2018年11月25日 13:05 中時 蕭雅玲

Vicky日前上衛視中文台《請問你是哪裡人》錄影，提到與屈中恆婚後生了四個女兒，就讀高一的大女兒與國二的二女兒正值青春期，經常會因講話態度不好，惹惱她生氣，2個女兒平常住校，每週三、五會回家，每次回家問她們東西為何沒準備好，還會回應「我怎麼知道！」搞到好像是自己的錯，聽到女兒的回應，讓她當下會自責難過，質疑是不是自己沒教好。

她透露，當初把女兒送到女校就讀，就是覺得私立女校比較沒那麼複雜，四個女兒中老大比較懂事，「跟她講話可能會不耐煩，但事後會為自己態度不好跟我道歉」，但老二脾氣最拗，每次發脾氣後都裝沒事，「她跟我會吵架，但很快就好，脾氣來得快去得快，也算是一種溝通方式」。

她透露，日前幫女兒把學校制服拿去繡學號，店家告訴她隔天就可以拿，但並沒有說是中午還晚上可以拿，所以隔天中午要帶女兒回學校前，到店裡拿制服，卻因還沒繡好拿不到制服，沒想到老二在車上跟她發脾氣說：「那怎麼辦？我要怎麼去學校！妳為什麼那麼晚才拿去？」讓Vicky在車上大抓狂說，「妳現在是怎樣，是我的錯嗎？妳給我滾下車！」結果女兒回她：「我不要！」讓Vicky拿女兒沒轍，只好先開車回家，等晚上繡好再到店裡拿了制服，再送她們回學校。

(中時 )