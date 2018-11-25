高雄市議員席次藍軍過半 議長如囊中物

2018年11月25日 11:36 中時 李義 、 林宏聰

搭韓流順風車，國民黨高雄市議員席次34席過半，加上無黨籍及親民黨議員，很可能獲相對優勢，助捲土重來的許崑源再登議長寶座，而現任康裕成形象雖佳，但無奈現實環境，恐難打破20年來議長無法連任魔咒。

2014年高市議員選舉，民進黨拿下33席、國民黨24席，加上無黨籍及友黨助陣，民進黨團、國民黨團現階段各37席、26席，無黨團結聯盟則有3席，綠軍可說是擁有壓倒性席次優勢。

但今年由韓國瑜「禿雞」領軍，國民黨「小雞」們迅速壯大，支持度普遍超前原本領先的綠營議員，連新人知名度也三級跳，例如林園大寮的邱于軒打強勢空戰，上政論節目大談韓國瑜旋風，最後打敗民進黨現任李雨庭，獲婦女保障名額勝出。

此外，前金、新興、苓雅選區一向維持藍綠3比3格局，但國民黨陳若翠緊搭韓流急起直追，逼得對手陣營老將周玲妏在選前狂打告急牌，分散黨內及友黨小綠選票，反令陳若翠驚險過關，打破該選區長期平衡，藍營首度取得4比2優勢領先。

24日開票結果，民進黨議員席次下降、僅獲25席，國民黨則比上屆大幅成長，共取得34席，其他包括無黨籍、親民黨、台聯、無黨聯盟、時代力量則共拿下7席。

國民黨議員許崑源在選前即表態爭取議長寶座，他是高雄縣市合併後首任議長，2014年民進黨絕對多數下，他角逐連任議長失利，近年持續重炮質詢陳菊市府團隊，雖被綠營批評作風「鴨霸」，卻贏得基層藍軍支持。

高雄市議會在直轄市階段、1998年老議長陳田錨以後，歷任議長皆無法連任，被視為「議會魔咒」。

(中時 )