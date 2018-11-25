五合一選舉落幕 國民黨新竹縣議會席次逾半

2018年11月25日 11:29 中時 莊旻靜

新竹縣五合一選舉落幕，國民黨原有勢力穩固，13鄉鎮市長有10人為國民黨籍，36席議員中，國民黨也逾半占19席，議長張鎮榮力求連任，副議長則以新人議員王炳漢呼聲高，部分鄉鎮代表會主席可望連任，而有鄉鎮代表會則出現新面孔。

新當選的竹東鎮羅吉祥、關西鎮劉德樑、新豐鄉許秋澤、芎林鄉黃正彪、北埔鄉莊明增、峨眉鄉王增忠、橫山鄉張志弘、尖石鄉曾國大，以及連任的湖口鄉長林志華、寶山鄉長邱坤桶均屬國民黨籍，而連任的竹北市長何淦銘、新埔鎮長林保祿、新當選的五峰鄉葛忠義均為無黨籍。

在議員部分，國民黨共有19人當選，議長張鎮榮力拚議長也連任，國民黨籍議員陳凱榮、蔡志環、吳淑君、甄克堅、范曰富、郭遠彰、林思銘、陳正順均順利連任，新當選則有王炳漢、杜文中、林增堂、吳菊花、羅仕琦、張良印、上官秋燕、黃豪杰、林秉君、劉建民，共19席逾半。

民進黨議員吳傳地連任，新人則有張珈源當選，維持2席；民國黨議員邱靖雅連任，新人吳旭智當選；勞動黨2席新人羅美文、陳新源均當選，成為議會新勢力；時代力量連郁婷、綠黨余筱菁也均是議會新面孔。

無黨籍議員共9人，鄭美琴、彭余美玲、邱振瑋、陳栢維成功連任，新人則有林禹佑、何智達、鄭昱芸、張益生，吳發仁則由關西鎮長轉戰議員跑道成功。

(中時 )