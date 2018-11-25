台南市議長寶座綠4人角逐

2018年11月25日 11:44 中時 洪榮志

台南市議員選舉結果出爐，由於藍綠席次均不過半，導致下屆議長之爭，兩黨需與無黨籍議員合作。現任議長賴美惠交棒後，吸引民進黨4名資深議員逐鹿；國民黨雖尚無具體人選，但因也可能不會缺席，讓選情充滿變數。

本屆台南市議會57席議員中，民進黨當選28席，再加小綠台聯的1席，已達「實質過半」，但因議長選舉有人跑票，導致國民黨籍的李全教當選。2年後，李全教涉賄去職，民進黨提名的賴美惠也順利當選議長。面對此次議員選舉，民進黨雖掉3席席僅獲25席，國民黨平盤16席，在兩大政黨都未能過半的情況下，無黨籍議員將成為左右議長選局的關鍵少數。

不過，因同屬泛綠的台聯、時代力量各獲1席，加上原本即加入市議會民進黨團的山地原住民議員，以及政治立場偏綠的平地原住民議員，泛綠陣營已達29票「實質過半」的門檻，未來如能繼續爭取友好的無黨籍議員，議政掌控能力將大增。

由於掌握執政優勢，目前民進黨內有郭信良、林宜瑾、邱莉莉、郭清華等4名資深議員有意爭取議長寶座，檯面下的競爭也十分激烈。其中，人緣頗佳、他黨也較能接受的副議長郭信良雖被看好，但因不獲新系喜愛，「上位」之路面臨阻礙。

「六連霸」議員林宜瑾獲得新系及賴清德人馬的支持，實力不容小覷。也是「六連霸」的邱莉莉則因擔任新科市長黃偉哲競選總部發言人，表現亮眼，可望獲得黃偉哲的支持。林邱2人誰能出線？將取決於賴清德、黃偉哲背後的支持力度。至於「五連霸」議員郭清華雖態度積極，惟效果如何？仍有待觀察。

反觀國民黨方面，目前雖無人表態爭取議長寶座，但也有可能與無黨聯盟策略聯盟，以一正一副的方式搭擋參選。其中，「五連霸」的議員蔡育輝，在藍營中頗孚眾望，有機會競逐議長寶座。

(中時 )