藍營張、顏配定局問鼎台中正副議長寶座 綠營尚待協調

台中市議會副議長張清照，將更上層樓問鼎下屆議長寶座。(陳世宗攝)

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台中市議會下屆副議長，將由黑派大老顏清標的女兒顏莉敏（現任國民黨團執行長）擔綱角逐。(陳世宗攝)

2018第三屆台中市議員爭霸戰，經過老將力搏連任、新人勇於突圍競爭廝殺激烈後，藍、綠各拿下32、25席；藍、綠透過合縱連橫志在正、副議長寶座。藍營由紅、黑派張清照、顏莉敏搭配出馬；綠營應由曾朝榮或李天生掛帥出征。因藍營差1席才過半，國民黨尚須親民黨或無黨奧援方能拿下正、副議長寶座。

2014年第2屆台中市議會，原本選出有63席議員，國民黨28席，民進黨27席，親民黨2席，無黨籍6席。市議會正、副議長分別由國民黨籍林士昌及張清照擔任，林士昌當選議長所獲得票數是34票，除國民黨原有28票外，還獲得來自親民黨及無黨等6票挹注，才順利當選。

第3屆台中市議會龍首逐鹿戰，藍、綠陣營在市議員改選塵埃落定後，議長寶座爭霸戰正式點燃！藍營紅派將推現任副議長張清照參選議長，副議長由黑派大老顏清標的女兒顏莉敏（現任國民黨團執行長）擔綱。

綠營有意角逐者，包括曾朝榮、李天生、何敏誠及何文海等人。何敏誠曾擔任過原台中市4屆市議員，及升格後2屆市議員資歷相當完整；他還參加過多次議長選舉，但都飲恨落敗。何文海則曾擔任過黨團總召一職。

曾擔任過民進黨台中市黨部主委的曾朝榮，連續擔任過4屆市議員，並參選過第2屆市議會副議長選舉；李天生也曾經參選過第1屆副議長選舉，今年他積極參選民進黨團總召選舉，志在為下屆正、副議長寶座積極佈局。綠營由將由何人掛帥出征，民進黨內尚待協調。

(中時 )

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