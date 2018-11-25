台北》北市議會洗牌 老將落馬、新人竄出頭

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九合一選舉落幕，外界關注台北市長選舉僵持到25日凌晨才分出勝負，事實上，北市議員部分戰況也相當激烈，多名資深議員如歐陽龍、陳彥伯、顏聖冠都落馬，反而擁有高知名度的新人竄出頭，形同大洗牌。

第一選區士林北投區應選13席，結果新人就強占5席，包括國民黨張斯綱以1萬9065票衝到該區第一高票，另包括民進黨鍾佩玲第四高票，以及新黨侯漢廷、無黨籍楊靜宇、時代力量黃郁芬；老將陳建銘則吊車尾當選。

第二選區南港內湖區應選9席，首次參選的國民黨李明賢、游淑慧經常在政論節目或新聞曝光，順利闖進議會；民進黨老將王孝維則落馬，屈居落選頭。

第三選區松山信義區應選10席，包括國民黨徐巧芯、無黨籍邱威傑（呱吉）也都擁有不低的網路聲量，此次也都順利選上；反而是捲土重來回國參選的藍營王正德、友柯徐世勳落選。

第四選區中山大同區應選8席，新人時代力量林亮君竄到第三高票，民進黨新人陳怡君也順利當選，而現任的民進黨顏若芳、國民黨林亭君雙雙敗選。

第五選區中正萬華區應選8席，更是直接由新人徐立信竄起成為該選區第一高票，民進黨新人吳沛憶也當選，擠下綠營資深議員顏聖冠，另一資深議員周威佑驚險過關，但也只多贏不到200票。

第六選區大安文山區更是激烈，應選13席，前五高票有4位都是新人，包括藍營羅智強（全市議員最高票）、李柏毅、鍾沛君，第五名則是社民黨苗博雅，不僅如此，首次參選的耿葳、林穎孟也都順利選上，意外擠下了李慶鋒、周柏雅、陳彥伯等人。

(中時 )

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