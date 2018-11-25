館長同框學姊賀柯P當選 網友看到左邊美女笑翻

館長陳之漢今凌晨在臉書分享一張圖，說「恭喜當選」。翻攝臉書飆捍

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中時電子報

九合一選舉昨投票，台北市長競爭有史以來最激烈，柯文哲最後以3254票險勝丁守中連任。選前幫柯站台的館長陳之漢今天凌晨在臉書分享一張與學姊合影的圖，並說「恭喜當選」。此文一出，網友紛分享與留言說，「還好學姊沒失業」、「看學姊，千萬別館姊」、「左邊美女，哈哈」。

館長陳漢之繼邀請韓國瑜在臉書上直播外，更於投票前3天，邀請台北市長柯文哲上臉書直播。昨24日投票日，北市開票柯文哲與丁守中戰況激烈，一直呈拉鉅戰，學姊黃瀞瀅忐忑，擔心今晚後會失業，幸好凌晨2點半開票結果，柯以3254險勝丁守中。

館長今在臉書分享與學姊黃瀞瀅合影照片，並發文祝賀。此文一出引起網友熱議，有網友說，「還好學姊沒失業」、「能不能用張一哥放在館長旁邊」、「這圖後勁很強」、「看學姊，千萬別館姊」、「左邊美女....哈哈」、「哈哈哈館長很煩」、「館長的影響力太大了，韓流、柯P 都上，李婉鈺落選」。

還有網友說，「真的太謝謝館長了，我雖然是柯粉，但對柯P幕僚團隊實在很感冒，尤其是突然決定拜訪館長這件事，但幸虧館長真的很挺柯P，也馬上配合幕僚，對最後的選情達到了拉抬作用，我認為館長至少幫柯拉了五千票，這次勝選，最後的關鍵人物真的就是館長」、「長這麼大，我第一次關心政治，還是第一次去投票！特別是追蹤台北市開票結果！柯文哲再次連任！太開心了」。

(中時電子報)

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