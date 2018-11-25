《翻爆旺美食》秋冬進補首選 全台必吃熱呼呼羊肉爐

秋冬進補首選 全台必吃熱呼呼羊肉爐

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中時電子報
綜合報導

◎羊肉爐名店 內用宅配都讚

位於台北市天祥路的「下港吔」羊肉爐專賣店，招牌紅燒羊肉爐採用帶皮帶骨羊肉，搭配20幾種中藥材熬製的湯頭，湯頭喝起來濃郁，帶皮帶古的羊肉吃不吃羊騷味，肉質軟、皮Q彈，是台北羊肉爐老饕必吃的店家之一，特別的是，不想到店裡人擠人，店家還提供宅配到府服務，適合冷冷的天氣一家人聚在一起吃羊肉爐。

◎獨門蔬菜湯頭 清爽又鮮甜

天氣漸寒，不免讓人想來一鍋暖呼呼的羊肉爐來滋養身體。位在新北三重區的山羊城全羊館，有別於一般羊肉爐常見的紅燒湯底，店家還有獨門的蔬菜湯頭，蔬菜甘甜清爽喝得出來，讓不習慣羊羶味的饕客也能大飽口福，也可搭配麻辣湯頭做兩種湯底的鴛鴦鍋，份量大且平價，無論家族聚餐或是朋友聚餐、公司聚餐都非常適合。

◎正咩羊肉爐 百元吃到飽

龜山正咩羊肉爐主打350元吃到飽，食材包括羊肉片、羊大骨、羊腳筋、羊排骨、四季時蔬和各式鍋料，然而突破不少人對吃到飽的印象，正咩羊肉爐不但羊肉好吃，配料也很新鮮，CP值超高。

◎清爽溫補飄香 老饕好選擇

冬季溫補，羊肉爐是許多老饕的好選擇！位於台中市烏日區溪南路上的「阿德羊肉爐」，標榜使用小羔羊肉烹煮，口感軟嫩且較少羊騷味，消費者可自由選擇清爽的清燉口味，或是重口味的紅燒羊肉爐，搭配特選羊大骨，常吸引鄰近工業區民眾上門。

◎堅持手工去筋 又嫩又鮮甜

嘉義縣梅山鄉梅山羊肉專家開業至今已10多年，初期僅是小攤販，慢慢經營成店面，去年10月開始還推出真空便利包。老闆娘楊馥甄說，開店至今不斷針對客人需求做調整，因此除了羊肉爐外，還有1個人就可享用的單碗羊肉湯，相當貼心，主打全羊料理，顧客可選自己喜愛的部位，堅持手工去筋，羊肉吃起來又嫩又鮮甜。

◎羊肉爐獨享鍋 一人嘟嘟好

吃飽不如吃巧！一個人想吃羊肉爐，揪不到「吃貨」不用擔心。臉書百萬網紅「錵鑶居家料理小教室」聖凱師，今年在高雄新崛江商圈開設「錵鍋個人鍋物」提供羊肉爐獨享鍋，滿足隨時想吃羊肉爐的饕客，湯頭鮮甜、肉質Q彈美味，成為店內人氣首選。

(中時電子報)

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