上台2年就露敗象 陸媒：民進黨應吸取教訓

2018年11月25日 11:55 中時 楊家鑫

九合一選舉結果昨日出爐，猶如4年前的國民黨，民進黨大敗。大陸《環球時報》評論稱，雖然選前民進黨敗象已現，但輸得這麼慘，還是超出了很多人的意料。九合一選舉本來不怎麼涉兩岸議題，但這次民進黨卻大打兩岸牌，也恰好說明操弄兩岸對立的招數大勢已去。2012年蔡英文輸給馬英九時，民進黨高層就曾表示要反思該黨的兩岸政策，但他們並沒有記取。希望這一次民進黨能夠吸取足夠教訓。

大陸《環球時報》發表社評「民進黨上台剛2年就露敗象，反思吧」指出，九合一選舉常被看成是對台灣執政當局的信任投票。雖然選舉之前，民進黨敗象已現，但輸得這麼慘，還是超出了很多人的意料。

評論稱，九合一選舉本來不怎麼涉兩岸議題，但這一次民進黨大打兩岸牌，也恰好說明操弄兩岸對立這一民進黨曾屢試不爽的招數大勢已去。2012年蔡英文輸給馬英九時，民進黨高層就曾表示要反思該黨的兩岸政策。希望這一次民進黨能夠吸取足夠的教訓。

評論指出，美國此次也深度介入了台灣九合一選舉。美國官員指責大陸干預台灣選舉，為民進黨幫腔。選前美國軍事上及在美台關係上的動作被綠營廣泛解讀為「挺台灣民主」。但民進黨大敗反映出美國對島內民意的引導力是有限的，美國的態度只是影響島內政治生態的力量之一，而且這個力量呈下降趨勢。

評論強調，操弄意識形態、投靠外部勢力，蔡英文當局慣用的這些手段都面臨了嚴重瓶頸，這是九合一選舉結果發出的清晰信號。民進黨恐怕只有走出這樣的邪門歪道，認真回應島內民眾對和平與發展的訴求，調整該黨的政治路線和競選策略。否則的話，該黨在台灣的路必將越走越窄。

評論也提到，「大陸不會走具體干預島內政黨鬥爭的路線，但會堅決反對島內政治遊戲導致台灣對國家的離心傾向。隨著大陸越來越強大，通過對抗大陸來營造在島內的政治資本注定是沒有前途的。」

(中時 )