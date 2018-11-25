桃園國民黨議員席次強勢過半 搶下33席

2018年11月25日 11:54 中時 蔡依珍

國民黨在桃園議會席次在63席中搶下33席，順利過半，圖為桃園市議會表決時藍綠對決的情況。(蔡依珍攝)

國民黨在桃園議會席次在63席中搶下33席，順利過半，圖為桃園市議會表決時藍綠對決的情況。(蔡依珍攝)

國民黨在桃園雖然再度丟了執政權，但在議員席次大勝，63席中搶下32席，再加1席初選失利、報備參選當選的李家興共33席，相較民進黨僅18+1席，藍營成功達到議會過半目標，下屆議會龍頭，現任議長邱奕勝、副議長李曉鐘連任呼聲高，市黨部主委楊敏盛直呼「可喜可賀」，感謝眾議員為黨打出美好的一仗。

桃園 4年前選出的首屆60位市議員，包括國民黨28席、民進黨19席、無黨團結聯盟7席、無黨籍2席、台灣團結聯盟1席、綠黨1席，基本盤藍大於綠，國民黨籍的正副議長邱奕勝、李曉鐘順利出線。但隨著鄭文燦民調節節攀升，（趙正宇、陳賴素美選上立委，袁明星逝世），台聯李光達、無黨邱佳亮、林志強和遭國民黨開除黨籍的吳宗憲紛紛「帶槍投靠」加入民進黨，國民黨不再佔絕對優勢，關鍵少數的無黨團結聯盟更「臨陣換線」，鄭文燦執政後期泛綠幾乎掌握桃園議會主導權。

今年兩黨都喊出力拼「議會過半」，國民黨提名38席、民進黨提名34席，在中央執政不利、「韓」流助陣下，國民黨一舉拿下32席，加上初選失利、報備保留黨籍資格、以無黨籍參選的李家興也順利連任，國民黨席次一舉達到33席，順利掌握過半席次，在未來議長、副議長選舉得採公開記名投票下，幾乎篤定黨提名的人選穩拿議長、副議長寶座，其中2度搭檔、8年來合作融洽的邱奕勝、李曉鐘呼聲最高，可望繼續蟬聯。

提名34席、最後僅拿下18席，再加上因人頭詐領助理薪資案遭判刑的邱佳亮，以無黨籍參選，綠營達19席，民進黨市黨部主委張火爐表示，就算席次未過半，基於政黨自治，黨內還是會推出正副議長人選力搏，絕不可能把議會拱手讓出，「寧戰而敗也不要不戰而敗！」也會積極爭取和無黨籍9席、時代力量1席、綠黨1席的合作機會。

順利連任的鄭文燦則表示，這次選舉現任議員民進黨掉4位、國民黨掉3位、無黨掉2位，對民主結果表示尊重，民進黨上屆在桃園議會當選19席，後來增加2席參加黨團運作，這屆也是當選19席，未來議會生態還是協商對話為主，強調他跟議長選前、選後共識都一樣，也會尊重10位無黨議員意見，雖然國民黨團佔多數，仍會跟過去一樣，用對話溝通方式達成府會合作。

(中時 )