陸啟動黃河源頭雪豹調查 彌補三江源相關調查空白

2018年11月25日 12:00 旺報 孫曜樟

大陸三江源國家公園管理局最近聯合世界自然基金會、青海省原上草自然保護中心展開黃河源頭雪豹調查活動，以彌補三江源地區相關調查空白，推動自然學界進一步瞭解掌握當地雪豹的分佈狀況。

三江源地區是世界雪豹分佈最集中的區域之一，近年來在大陸政府支援下，北京大學自然保護與社會發展研究中心、北京山水自然保護中心、北京巧女公益基金會等組織機構與政府生態部門密切合作，在長江源頭及瀾滄江源頭發現大量雪豹活躍記錄，全面推動研究該物種的進程。

根據北京大學、三江源國家公園管理局等機構近期聯合發佈的《中國雪豹調查與保護現狀》研究報告指出，長江及瀾滄江源頭部分已調查區域的雪豹分佈密度達每百平方公里近3隻。在距離黃河源頭200公里左右的阿尼瑪卿雪山周邊，科研人員在短短兩年內拍攝到了500多張和雪豹相關影像。

從先前研究來看，目前尚為雪豹調查空白區域的黃河源頭很可能是連接昆侖山及三江源頭各地雪豹的核心廊道之一，對於種群交流擴散有著不可替代的作用。世界自然基金會雪豹保護專家何兵表示，2018年10月下旬，科研人員在黃河源頭區域進行實地調查時找到雪豹的糞便和刨坑，在家戶訪談時，一些牧民也提供相關印證資訊。

何兵說，透過今後在黃河源頭地區進行長期持續的雪豹調查，研究人員將逐步確定當地的雪豹種群數量、分佈密度及生存狀況。

長期在三江源地區進行野外實地調查的北京大學博士後肖淩雲說，目前，中國相關科研人員正一同努力填補三江源地區的雪豹調查空白，不斷擴大調查區域面積，此舉有利於學界進一步掌握整個三江源地區乃至全球的雪豹種群現狀，更加瞭解雪豹的物種習性。

肖淩雲表示，依照學界專家2017年在吉爾吉斯斯坦國際雪豹峰會上達成的共識，全球12個分佈有雪豹的國家需完成對20%雪豹棲息地的生態徹底調查，最終才能估算出相對準確的全球雪豹數量及物種密度。

(旺報 )