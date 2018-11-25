黃偉哲：12月15日公布小內閣 耶誕夜辭立委

2018年11月25日 12:01 中時 程炳璋

黃偉哲透露將在耶誕夜辭去立委，12月15日前公布小內閣人事，且不會介入議長、副議長選舉。（程炳璋攝）

新科台南市長黃偉哲25日在北區城市願景館談勝選，自認票數不如預期，是努力不夠，他尚未尋找小內閣人事，但承諾會在12月15日之前公布台南市各局處首長人選，耶誕夜辭去立委一職，不介入議長、副議長人選。

黃偉哲勝選首日首度露面，談起當選台南市長沒有太多喜悅，他認為票數因多人參選遭瓜分，他對西瓜論、大創案等謠言也未在意，過去抱持清者自清，濁者自濁處理態度太過消極，如今感覺應該更努力捍衛自己清白，以免讓支持者產生疑問。

對台南市小內閣人選，黃偉哲強調尚未接觸任何人，未來會先徵詢現有的局處長意願，再徵詢新人，12月15日前公布小內閣，讓新接手的幹部有業務交接的時間。並在耶誕夜辭去立委一職。

提到台南新市政，黃偉哲認為將來市政挑戰部比選戰小，前台南市長賴清德的施政路徑正確，但達到目標的過程可以再討論，他以台南市調升房屋稅為例，六都都有調整，但台南反彈聲浪最大，因為改革的規模最大，是有檢討的地方，他比喻「一碗熱湯要慢慢喝，不然會燙到」。

自認贏，但贏的不漂亮，黃偉哲稱「何喜之有？」因此當選當晚不放鞭炮，他稱不願把責任歸咎給其他原因，自認努力不夠。

民進黨在議員席次當選25席，在台南市議會並未過半，對於台南市未來議長、副議長的人選，黃偉哲表示，黨團雖希望民進黨維持在台南市議會的主導權，但票在議員手裡，自己不能也無法影響結果，也不想用行政資源換取議會的支持。

(中時 )