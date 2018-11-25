NBA》浪花弟致勝補籃 勇士超驚險氣走國王

2018年11月25日 12:09 中時電子報 黃及人

The game winner! pic.twitter.com/hV6ROIweQd — Golden State Warriors (@warriors) 2018年11月25日

勇士這次贏得有夠驚險！杜蘭特攻下本季新高44分，加上「浪花弟」克雷湯普生最後5.8秒補籃命中，勇士最後以117比116氣走國王，兩隊讀秒階段的精采攻守，也讓這場比賽沒到結束槍響，都還沒法分出勝負，勇士贏得好險。

勇士打到末節，一度處於6分落後劣勢，不過杜蘭特開始大發神威，先是投進三分球，接著完成「三分打」，帶領勇士打出11比0猛攻，轉眼扭轉場上局面，不過國王隨後也連取5分，雙方再次呈現平手僵局，情勢也越來越緊張。

福克斯最後26.4秒站上罰球線，穩穩罰進2分，幫助國王取得116比115超前，幸好克雷湯普生最後5.8秒漂亮補籃命中，勇士重新取回領先，接下來出現詭異局面，海爾德的中距離出手沒進，福克斯的補籃，球就卡在籃框邊緣。

國王後衛福克斯強行切入禁區。(美聯社)

按照規則這一球將以中場跳球決定球權，結果杜蘭特跳球把球拍向後場，原本以為時間已經走完，沒想到裁判決定改給國王暫停，時間還剩0.3秒，兩次暫停過後，國王發邊線球竟然直接打到勇士中鋒瓊斯的手，比賽終告落幕。

杜蘭特除了攻下本季新高得分，也拿13籃板、7助攻，美中不足的是發生7失誤，投進5顆三分球的克雷湯普生31分，瓊斯13分、6籃板；國王則以海爾德28分最高，貝格利拿下20分、17籃板的雙十數據，尚波特14分。

(中時電子報)