NBA》浪花弟致勝補籃 勇士超驚險氣走國王

杜蘭特25日攻下本季新高的44分。(美聯社)

友善列印
中時電子報

勇士這次贏得有夠驚險！杜蘭特攻下本季新高44分，加上「浪花弟」克雷湯普生最後5.8秒補籃命中，勇士最後以117比116氣走國王，兩隊讀秒階段的精采攻守，也讓這場比賽沒到結束槍響，都還沒法分出勝負，勇士贏得好險。

NBA》勇士主帥鬆口：柯瑞5連客宣告復出

勇士打到末節，一度處於6分落後劣勢，不過杜蘭特開始大發神威，先是投進三分球，接著完成「三分打」，帶領勇士打出11比0猛攻，轉眼扭轉場上局面，不過國王隨後也連取5分，雙方再次呈現平手僵局，情勢也越來越緊張。

福克斯最後26.4秒站上罰球線，穩穩罰進2分，幫助國王取得116比115超前，幸好克雷湯普生最後5.8秒漂亮補籃命中，勇士重新取回領先，接下來出現詭異局面，海爾德的中距離出手沒進，福克斯的補籃，球就卡在籃框邊緣。

國王後衛福克斯強行切入禁區。(美聯社)

按照規則這一球將以中場跳球決定球權，結果杜蘭特跳球把球拍向後場，原本以為時間已經走完，沒想到裁判決定改給國王暫停，時間還剩0.3秒，兩次暫停過後，國王發邊線球竟然直接打到勇士中鋒瓊斯的手，比賽終告落幕。

杜蘭特除了攻下本季新高得分，也拿13籃板、7助攻，美中不足的是發生7失誤，投進5顆三分球的克雷湯普生31分，瓊斯13分、6籃板；國王則以海爾德28分最高，貝格利拿下20分、17籃板的雙十數據，尚波特14分。

(中時電子報)

影》運動員發聲反正名 國際奧會… 最強「冠軍女兒」 陳念琴勇奪世…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。