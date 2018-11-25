韓國瑜勝選 俠客島：民眾看清真相「兩岸好，台灣才會好」

2018年11月25日 12:08 中時 楊家鑫

民進黨在此次九合一選舉大虧大敗，尤其傳統大本營高雄也被「韓流」翻轉。對此，中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」評論稱，台灣民眾在這兩年應已充分感受到了原來兩岸和平發展是好的，國民黨的一些表現是值得珍惜的，民進黨的意識形態優先是無益、可怕的，所以才會如此猛烈的投票表態。而韓國瑜的勝選，說明民眾開始看清一個樸素的真相「兩岸好，台灣才會好」。

中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」25日評論指出，此次高雄市的選情出乎意料地成了整個「九合一」選舉的鯰魚和導火索，讓各種「討厭民進黨」的聲音彙聚成了風暴。

評論稱，高雄曾經是台灣最富的城市，然而民進黨在高雄執政20年，高雄卻變得越來越冷清，工業不興，農產品滯銷，青年北漂。韓國瑜說，「我們高雄只要東西賣得出去、人進得來，高雄會怎麼樣？」引發了高雄人強烈的共鳴。

評論指出，此次九合一選舉結果，對民進黨來說，代表2020年已輸了大半。但國民黨也沒太多可驕傲的資本，更多還是得感謝對手太無能。

評論稱，可以肯定的是，這次選舉是個分水嶺和風向標。台灣民眾在這兩年的痛苦體驗中，應已充分感受到了原來兩岸和平發展是好的，國民黨的一些表現是值得珍惜的，民進黨的意識形態優先是無益、可怕的，所以才會有如此堅決猛烈的投票表態。

評論強調，高雄的農漁民賣不出農產品，香蕉火龍果只能留著喂台灣獼猴，是韓國瑜此次大勝的關鍵原因之一。韓國瑜曾說，「台獨比梅毒還可怕」，說這句話的人可以在高雄大勝，說明包括傳統綠營支持者在內的台灣民眾開始看清一個樸素的真相「兩岸好，台灣才會好」。

評論還提到，此次選舉，民進黨在走投無路之際大打兩岸牌，抹紅國民黨候選人，炒作「統獨」，結果一概無效。這說明，民進黨這套用了幾十年的政治騙術已經基本失效，可以掃進垃圾堆了。

(中時 )