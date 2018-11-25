最強「冠軍女兒」 陳念琴勇奪世界女子拳擊錦標賽金牌

2018年11月25日 12:08 中時 徐養齡

陳念琴（左二）站上頒獎台。（清大提供）

中華隊旗幟在會場升起。（清大提供）

陳念琴（左）勇奪金牌。（清大提供）

台灣新科「冠軍女兒」誕生！清華大學體育系大四生陳念琴參加2018世界女子拳擊錦標賽，遠赴印度新德里征戰，24日晚間力克群芳，勇奪69公斤量級金牌。陳念琴激動表示，將以挑戰2020東京奧運為目標，有信心為台灣爭取更高榮耀。

陳念琴昨晚以3比2力退本屆亞洲拳擊錦標賽冠軍、上屆世錦賽銀牌的大陸選手谷紅，使中華隊的會旗在數千名觀眾見證下、在新德里英迪格甘地綜合運動場上冉冉升起，場面令國人感動激昂。

陳念琴說，今年她的籤運其實不好，沒有抽到種子，得一路從初賽打上來。第一戰對上挪威選手安吉森，第二戰則迎戰目前世界排名第一的芬蘭選手古斯塔夫森，但她兩戰皆以5比0大勝。本屆世錦賽的官網報導，更以「令人著迷的動作（captivating movements）」來形容陳念琴與古斯塔夫森的對戰。

清大表示，陳念琴昨一路過關斬將，第3場對上加拿大選手榮多，以4比1取得勝利，晉級4強決賽。第4場她遇上地主隊印度選手博戈恩，以4比0取勝，順利晉級總決賽。

陳念琴氣勢如虹，絲毫不畏懼個頭比他高出半個頭的印度選手，參賽照片還登上了當地的媒體主照，陳念琴在賽後受訪表示，她5年前曾參加過世錦賽青少年組，如今重回比賽並得到金牌，對她意義重大。

當地媒體形容她拳法刁鑽，一直與對手保持安全距離，等待最佳時機出拳，成功克敵，陳念琴賽後興奮表示，「首先要感謝上帝，還有一直陪在我身邊的教練」，態度毫不居功。

教練柯文明說，陳念琴去年以來從75公斤組轉換到69公斤組，必須控制體重、調整體脂肪，非常辛苦，但她表現得非常好，今年從烏蘭巴托國際拳擊邀請賽到世大錦，一路過關斬將，戰績全勝，還沒輸過，下一個目標就是奧運。

相較國際上重量級的女拳手，169公分的陳念琴顯得格外「嬌小」，但她靠著更多的付出，加上頭腦冷靜、敏捷，運用「跳起來打」的必殺技，震驚無數個頭更大的對手。

陳念琴更因此被譽為「阿美族女戰神」、「拳擊女王」，2015年首度進入保加利亞邀請賽成人組；2016拿下世界業餘女子拳擊錦標賽75公斤級賽事銅牌，並獲得奧運資格，於里約奧運晉級16強賽；2017年獲第28屆蒙古烏蘭巴托國際拳擊邀請賽75公斤級金牌，也於今年同賽事的69公斤級再獲金牌；今年9月初於俄羅斯舉行的世大錦拳擊賽拿下她個人第二面金牌。

清大表示，世界女子拳擊錦標賽（Women’s World Boxing Championship）由國際拳擊總會主辦，是國際拳壇僅次於奧運的最高等級賽事，參賽選手人數甚至多於奧運。

(中時 )