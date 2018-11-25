金門》楊鎮浯強調民心思變 籲縣市首長要記取教訓

2018年11月25日 12:18 中時 李金生

楊鎮浯的母親（中）陪同回到老家，受到鄉親熱烈歡迎。（李金生攝）

楊鎮浯與家人在湖下「雙忠廟」虔敬上香，為金門未來亮麗遠景祈福。（李金生攝）

針對今年大選藍營席捲15縣市，金門縣長新當選人楊鎮浯今（25）日表示「民心思變」，新當選的縣市首長都要記取教訓，不要跟現任的民進黨或執政者一樣，只醉心於選舉或政治運作，實實在在把民生、民心顧好，就是連任的最大保障。

經過一夜歡欣的沉澱，楊鎮浯今早10時多在雙親和另一半張婭玲的陪同下，帶領服務團隊回到老家湖下村，與金寧鄉長新當選人楊忠俊團隊會師，一起感謝鄉親父老的大力支持。

鄉親也開心表示，湖下己有李炷烽、楊鎮浯2位本村子弟當選縣長，老縣長陳水在也就讀村內湖埔國小，先後承擔讓金門往前走的責任，鄉親都與有榮焉。

楊鎮浯表示，今天他的第1個公開行程選擇回到湖下奉祀張巡、許遠的「雙忠廟」上香致敬，同時也要告訴鄉親，他和家人、服務團隊做任何事情均不會忘了根本，一定把金門這個根顧好，大家也一定會越來越好。

針對藍營在今年大選拿下15個縣市，楊鎮浯表示，國民黨在最近3年來非常努力，但還有進步的空間，「最主要是民心思變，大家對現任者的一種不滿，希望改變，這是非常明確的狀況，也造成全台各縣市的翻轉。」

楊鎮浯強調，他相信包含其個人在內，所有新當選的縣市首長都要記取教訓，不要跟現任的民進黨或執政者一樣，只醉心於選舉或政治的運作，「實實在在把民生、民心顧好，就是連任的最大保障。」

另對金門站在兩岸交流的最前線，楊鎮浯也強調，他的一貫看法就是兩岸大環境不好，金門這個小環境不可能獨好，從這回國民黨拿下多席次，也看到兩岸有回溫的曙光。

他表示，自己從事兩岸工作已有10幾年，未來首先要打造「金門泉洲漳洲生活圈」，不管是民生資源的共享、人員往來的交流，以及所有建設經濟產業的發展互補、互通有無，都要努力去做，無障礙的生活圈一旦形成，兩岸將進入下一個里程碑。

自己在就任縣長後，也將卸下立委的楊鎮浯也表示，民代監督縣、市政是天職，將利用理性數據與所有議員充分溝通和虛心請益，相信只要縣府政策有益於金門整體，肯定會得到議會的支持。

至於即將登場的立委補選，楊鎮浯則表示，他必須跟前輩請益，看看黨內有哪些優秀同志有參選意願，到時會做整體規畫，他作為黨員一份子，只要黨內推出人選，都一定會全力輔選。

(中時 )

楊鎮浯的父親前國代楊肅元（中）感謝鄉親支持，希望大家鞭策楊鎮浯做好縣政，帶領金門大步往前走。（李金生攝）

楊鎮浯與金寧鄉長當選人楊忠俊（右）相見歡，合體感謝鄉親栽培牽成。（李金生攝）

楊鎮浯致贈「雙忠廟」爐敬金，強調「做任何事情均不會忘了根本，一定把金門這個根顧好，大家也一定會越來越好。」（李金生攝）

金門縣長新當選人楊鎮浯回到湖下老家，受到鄉親熱烈歡迎。（李金生攝）