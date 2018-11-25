國中小不得實施同志教育 教育部：會依公投結果辦理

友善列印
中時

公投第11案「不應對國中小學生實施同志教育」獲得通過，教育部學務司長鄭乃文今天表示，將檢視國中小教科書關於性平教育的內容，並進行必要的檢討及修正，以符合公投結果。

《性別平等教育法》明文指出：「為促進性別地位之實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴，厚植並建立性別平等之教育資源與環境。」因此，國民教育階段應依據《性別平等教育法》推動性別平等教育，以教育方式教導學生了解並尊重不同的性別特質、性別認同與性傾向的學生，減少誤解及偏見。

不過在《性平教育法》施行細則第13條規定：「性別平等教育相關課程，應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程，以提升學生之性別平等意識。」

愛家團體對施行細則的規定很有意見，因此提出「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所規定之同志教育？」公投結果出爐，同意票贏過不同意票，最後獲得通過。

對此，教育部將配合行政院後續規劃期程，依法進行後續處置作為，於符合《憲法》平等權保障及《性別平等教育法》立法精神之原則下，檢視相關規定及內容，進行必要處置。

鄭乃文表示，11案公投的內容並未和《性別平等教育法》有衝突，而是對施行細則弟13條造成影響，因此教育部將持續落實性別平等教育之推動，但會檢視國中小教科書中關於同志教育的內容，以符合公投結果。

(中時 )

館長同框學姊賀柯P當選 網友看到… 中醫站上癌症治療第一線 醫師找…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。