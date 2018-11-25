國中小不得實施同志教育 教育部：會依公投結果辦理

2018年11月25日 12:23 中時 林志成

公投第11案「不應對國中小學生實施同志教育」獲得通過，教育部學務司長鄭乃文今天表示，將檢視國中小教科書關於性平教育的內容，並進行必要的檢討及修正，以符合公投結果。

《性別平等教育法》明文指出：「為促進性別地位之實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴，厚植並建立性別平等之教育資源與環境。」因此，國民教育階段應依據《性別平等教育法》推動性別平等教育，以教育方式教導學生了解並尊重不同的性別特質、性別認同與性傾向的學生，減少誤解及偏見。

不過在《性平教育法》施行細則第13條規定：「性別平等教育相關課程，應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程，以提升學生之性別平等意識。」

愛家團體對施行細則的規定很有意見，因此提出「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所規定之同志教育？」公投結果出爐，同意票贏過不同意票，最後獲得通過。

對此，教育部將配合行政院後續規劃期程，依法進行後續處置作為，於符合《憲法》平等權保障及《性別平等教育法》立法精神之原則下，檢視相關規定及內容，進行必要處置。

鄭乃文表示，11案公投的內容並未和《性別平等教育法》有衝突，而是對施行細則弟13條造成影響，因此教育部將持續落實性別平等教育之推動，但會檢視國中小教科書中關於同志教育的內容，以符合公投結果。

(中時 )