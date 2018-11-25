席次過半！彰縣議長謝典霖篤定三連霸 副議長寶座恐現競爭者

2018年11月25日 12:32 中時 謝瓊雲

員林市長張錦昆任滿後，回鍋參選縣議員，狂掃2萬1千多票，是否加入角逐副議長？備受關注。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣副議長許原龍。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣議會因議員席次藍大於綠，加上藍軍結合無黨聯盟操作，議長寶座向來由國民黨籍拿下，多年來民進黨皆未提名人選角逐，下屆縣議長寶座預料仍是國民黨的囊中物，曾是全國最年輕縣議長的謝典霖，這次以超過1萬7千票超高票數成功四連霸，加上國民黨下屆席次過半，議長三連霸已是篤定局面。

彰化縣議員應選54席，這次全台藍軍基本盤歸位，彰化縣更是藍軍橫掃，國民黨共拿下28席，已經過半，另外，無黨籍13席（其中包含親國民黨3席）、民進黨12席，時代力量1席，，原本民進黨爭取席次過半的打算慘遭選民瘋狂打臉，提名26人，當選人不到一半，甚至在溪湖、二林兩區全軍覆沒，席次淪為最小黨。

國民黨下屆共提名29人，除現任葉麗娟落馬，加上多數無黨籍當選人政黨傾向亦偏藍，彰化縣從縣府、議會，全部回歸藍色執政，議長謝典霖將可成功三度問鼎議長寶座；是否搭配副議長許原龍繼續主掌縣議會？由於即將屆滿的員林市長張錦昆，重新回鍋參選縣議員，狂掃2萬1000多票，成為全縣最高票當選縣議員，是否亦有意爭取角逐副議長位子，已成為地方熱議話題。

(中時 )