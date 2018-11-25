中醫站上癌症治療第一線 醫師找到兩種免疫療法用藥材

2018年11月25日 12:38 中時 鄭郁蓁

「中醫在癌症醫療的角色將不再只是輔助，也可做為第一線治療主力」，中國醫藥學會理事長陳旺全歷時兩年，比對數千種中藥材的四味五性，找到兩種具有免疫療法潛力的藥材，目前將著手進行動物實驗，和目前動輒要上百萬的免疫製劑相比價格其不到1%。

「第十九屆國際東洋醫學學術大會」每兩年由會員國台、日、韓輪流主辦，今年由中國醫藥大學講座教授林昭庚也是國際東洋醫學會創會以來首任台灣會長，成功爭取學術大會主辦權。副總統陳建仁出席表示，有鑑於全球人口高齡化趨勢、慢性病比例逐年增加，傳統醫學已是全球醫學發展潮流。台灣向來重視中醫藥管理與發展，並具備完善中醫藥管理體系，也是中西醫併行醫療制度的國家。

中醫師公會全聯會理事長陳旺全今天在學術成果發表中指出，以他自己歷經兩年的研究成果證實，現今世俗多將中醫定為養生保健和慢病防治，認為中醫治療較緩慢，且是長期性的治療，事實上，中醫在急重症和癌症治療也能做為第一線的療法。

以重症的癌症治療為例，陳旺全指出，免疫療法是現在癌症治療顯學，雖效果良好，但價格昂貴、六劑針劑就要一百萬元以上，且仍存在免疫副作用；但中藥成分已經被證實具有提升並調節免疫活性的能力，若能順利從中藥篩選出具生物活性因子的抑制劑，有機會展現免疫治療效果。

陳旺全研究團隊透過AI人工智慧針對數千萬種藥材活性分析進行分析，發現兩種藥材的溫寒熱涼四味與甘苦辛酸鹹五性能做為PD-1/PD-L1免疫抑制劑候選藥材，結果發現能當中的活性分子能有效阻斷PD-1、PD-L1的交互作用，讓免疫系統發揮正常作用，未來可望做成口服複方藥劑，用於包含黑色素瘤、頭頸癌、小細胞癌等癌症急重症治療。

不過因效果還待動物實驗驗證，陳旺全表示，為避免患者病急亂投醫，或是過度食用某些藥材，因此還不公佈是哪兩種藥材具有免疫製劑效果。

(中時 )