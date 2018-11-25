民進黨台南議員未過半 綠營議員指政策失民心

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中時

今年三合一選舉被視為蔡政府執政期中考，昨天選舉結果出爐，民進黨在全台失去執政7縣市，台南市雖然守住，但是議員選舉也未過半，甚至有資深老將競選連任落馬；對此多位綠營議員指出，中央政策不得民心，是這次選舉失利主要根源，民進黨應深切檢討反省。

市議員林志聰過去在新化選區屢拿第一高票，這次在台南市第五選區僅拿9000餘票驚險過關，他認為這次選舉失利，民進黨和總統蔡英文都應該要檢討自己，像是台南市府推行房屋稅造成民怨，未來民進黨應更深入基層，了解民意。

競選第五選區順利當選的新科議員李偉智分析，中央在一例一休、年改和老車汰換三大政策嚴重失去民心，過去民進黨支持者以中南部廣大勞工階層為主，這些人經濟能力本來就不佳，但一例一休和老車汰換把勞工全部得罪光了，年改也得罪近50萬的軍公教族群。另外，民進黨在台南市推房屋稅改也引發民怨，未來應痛定思痛檢討政策。

陳碧玉接棒丈夫、現任議員林慶鎮順利當選市議員，她表示黨中央執政不得民心，造成整個大環境不佳，加上高雄韓國瑜外溢效應影響全台選情，民進黨雖然保住台南市，但是議員席次只上25席，成績差強人意；對此民進黨應深切檢討，「謙卑在謙卑」繼續努力重新擦亮民進黨的執政招牌。

市議員林志展表示，中央執政剛愎自用，多項改革躁進不得民心，如果再不懂得反省檢討，恐怕下次民意海嘯來襲，民進黨就會全軍覆沒。

(中時 )

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