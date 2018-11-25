北京市常住人口 20年來首次減少

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旺報

北京市十五屆人大常委會第九次會議審議「十三五」規劃綱要實施情況中期評估報告。報告中提到，去年北京市常住人口規模為2170.7萬人，比2016年減少2.2萬人，自1997年來首次減少。

為疏解首都壓力及功能，北京市發改委主任談緒祥介紹，北京市不予辦理的工商登記事項累計達到近2萬件，疏解提升市場和物流中心410個，調整退出一般製造業企業近1500家，城六區高校累計向郊區轉移學生約3萬人，非首都功能疏解完成階段性目標。到2020年，北京市將再退出1000家以上一般製造業和污染企業。

他指出，北京市常住人口增量、增速保持雙下降。城六區常住人口持續減少，2016、2017兩年城六區常住人口累計下降74萬人，年均下降3%左右。但要實現到2020年比2014年下降15個百分點左右目標，任務依然艱巨。

談緒祥說，北京市將堅持以功能疏解帶動人口調控，切實降低中心城區人口密度，確保完成人口調控任務目標。

環境治理方面，北京市燃煤總量從2015年1165.2萬噸減至2017年490.5萬噸以內，2016至2017年淘汰老舊機動車93.6萬輛、清理整治「散亂汙」企業1.1萬家，完成國家「大氣十條」任務目標。截至去年底，污水處理率提高到92%、再生水年利用量達到10.5億立方米、污泥基本實現無害化處理，恢復建設濕地4684公頃。新增城市綠地1253公頃，建成公園綠地104處。建成區黑臭水體治理任務基本完成。

(旺報 )

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