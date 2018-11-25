埔里鎮民代表會新任龍頭 新科代表也是南投縣農會理事長胡嘉宸呼之欲出

▲埔里鎮民代表會新任龍頭，新科代表也是南投縣農會理事長胡嘉宸呼之欲出。（楊樹煌攝）

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縣市議員及鄉鎮市民代表選舉揭曉，這些民意代表界的龍頭誰屬，備受矚目；埔里鎮民代表會因有南投縣農會理事長胡嘉宸，以2041超高票當選新科鎮民代表，一般預料，新任鎮民代表會主席恐生變化，如無意外，胡嘉宸將會接任主席新職。

埔里鎮民代表會主席，歷年來似乎都難躲只能擔任1屆主席的魔咒，就現任的鎮民代表中，蔡淑芬、陳章祺都曾任代表會主席，卻都只擔任1屆，隔屆儘管代表都連任，但就無緣再連任主席；現任的代表會主席蔡文仲本屆也順利連任，目前也面臨是否能連任的挑戰。

埔里鎮民代表會的生態，因有主席無法連任的魔咒，本屆代表都順利產生，不少人都在預測，有誰會跳出來挑戰現任主席之職？熟知內情的人都知，本屆代表選舉時，就有位早在半年前即成立競選總部，積極佈署鎮民代表的胡嘉宸。

選舉揭曉，雖然胡嘉宸所屬的第二選區有10位候選人要爭奪5席鎮代的激烈選情，但胡嘉震仍在驚濤駭浪中，安全過關，而且個人還獨得該選區4分之1選票，以第1高票的超高票當選，顯見其企圖心，同時他在競選中，也已積極在佈署當選後的新任代表會主席之職。

據甫當選的新任代表們透露，在新科鎮民代表中，雖然有前任主席陳章祺及現任的主席蔡文仲本屆都連任，可是新任主席人選還是以胡嘉宸最具人氣。

更重要的是，現任代表會主席蔡文仲私下也透露，4年前他的代表會主席之職，就是胡嘉宸幫他協調的，既然他有意擔任代表會主席，基於感恩圖報，他也不可能再與他爭奪，只有真誠讓位而已，因而可預見的，如無意外，埔里民代表會新任的龍頭胡嘉宸已呼之欲出。

(中時 )

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