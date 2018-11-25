小英保行政體系？林濁水：人民絕不會原諒民進黨

2018年11月25日 13:15 工商 崔慈悌

民進黨大敗，蔡英文總統請辭黨主席，民進黨大老林濁水今天痛批，民怨烈如怒火，關鍵在於對中央執政不滿，總統卻把焦點轉移到黨務出問題而辭主席以保行政體系，簡直是「棄卒保帥」，根本是在民眾的怒氣上火上加油。「人民是不會原諒民進黨的」。

林濁水今天在臉書貼上他在奇摩新聞的評論表示，民怨狂如海嘯，民怨烈如野火，很明顯的，如今蔡英文辭主席完全不足以熄民怨的怒火，止民怨的海嘯。

他說，辭黨主席是必要條件，但是並非充分條件。在選舉中，民進黨至少犯了三個非常重大的錯誤：

一、提名姚文智，使各地支持白色力量的民眾憤憤不己。產生全國各地的外溢效應並和韓流相激相盪。不只是這樣，還為說不出口的理由，明知姚文智必然低票落選，還不斷大力加碼拉拔希望把他拉到20%，使柯文哲落選。

如今幸好柯文哲當選，否則在掉了高雄、台中兩市，民進黨再用力打柯，打到連台北市都奉送給國民黨，恐怕整個綠營民眾不嘩然而怒才怪。然而，縱使柯沒有被打下來，但是一如先前不久，民進黨台北市議會被連累而掉了三分之一的警告，居然不幸被言中了。

二、黨硬挺吳音寧，使都市年輕中產階級和農民大舉倒戈。造成城和鄉一樣哀鴻遍野。

三、過度強度的中央輔選，不只對地方選舉造成喧賓奪主，甚至壓垮地方的結果。

他說，地方自治團體選舉，各地民眾都有不同的關切主題，這主題本應由縣市長候選人擔綱當選舉主訴求，結中央卻硬推所謂的「百工百業」、「挺改革、顧台灣」硬性將其納編以致模糊了地方推出吸引選選民的焦點。

而且他認為，總統民眾支持度低到頂多只有連任侯選人一半的情形下，還硬要去輔選，嚴重加深了民眾對民進黨的惡感，使候選人深受其害，雖然一直有人勸阻，中央悍然不顧，搞到最後雖終於被高雄拒絕，但是為時已晚。

林濁水指出，有這三大錯，黨主席的確該辭。只是她辭的理由並不是這三大錯，總統向大家道歉說「這次努力不夠，讓支持者失望，在此也致上誠摯的歉意。」她並依選壞了主席辭職也是過去兩黨的慣例，宣布辭黨主席的同時她特別強調黨務必須改造。

他說，辭職的同時，總統劍指黨務做得不好強調黨務一定要改革。「這很奇怪，民眾怪民進黨那裡會是因為黨的幹部黨務做得好不好，所以讓民進黨大輸垮台？」民眾對黨務其實既不了解，也沒有關心的興趣，民眾對總統站台輔選不滿甚至都只是表面理由；真正的理由根本是對中央執政的強烈不滿。

他說，如今總統拿黨來開刀，但是不只放過對中央執政，甚至還強調「過去三年來，國家走在正確的方向上」，所以「政府的行政團隊應該保持穩定，因此雖然行政院長賴清德已經口頭請辭，她也請賴清德繼續留下來打拚，確保重大政策繼續推動。」

林濁水表示，這太遺憾了，總統這樣的道歉那裏只是不可能澆熄民怨的怒火，根本是在民眾的怒氣上火上加油。

他也請所有愛民進黨的朋友，努力大聲告訴總統，事情不是那樣的，總統如果再不針對自己的在政治上的領導，權力上的運作，政策上的決行真正做到誠心誠意的反省並提出真正大開大闔根本性改革，不著邊際地拿黨幹部沒有把黨務做好來搪塞，「人民是不會原諒民進黨的」。

(工商 )