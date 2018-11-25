彰化新科縣長王惠美謝票 談新人事「用人唯才」

彰化縣長當選人王惠美（中）上午展開車隊謝票。（謝瓊雲攝）

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彰化縣長當選人王惠美（中）車隊從競選總部出發，將繞行全縣26鄉鎮市。（謝瓊雲攝）
王惠美（中）的全縣謝票車隊由前立委林滄敏（右）與陳杰（左）陪同。（謝瓊雲攝）

彰化縣五合一選舉直至25日凌晨完成開票統計，從政24年的國民黨籍王惠美挑戰成功，以37萬7795票對上彰化縣長魏明谷28萬3269票，贏了9萬多票，一早她進行車隊謝票，談起接掌縣政後的願景，首先在人事布局，將會「用人唯才」，也歡迎各界推薦專業人才。

王惠美的全縣謝票車隊由前立委林滄敏與陳杰陪同，從位在縣黨部的競選總部出發，從在彰化市區開始繞行全縣26鄉鎮市，再回彰化市法主宮參拜。

對於包括王惠美自己在內，盧秀燕、張麗善和黃敏惠等4名女將全部當選縣市首長；她說，女人從政，有柔軟面與細心，也發現這次選舉從鄉鎮長到縣議員，候選人的形象與能力，才是選民選擇的標竿。國民黨「新女力聯盟」4人全都是戰戰兢兢，才獲得選民認同而勝選。

針對當選後，依法第一選區立委必須在3個月內進完成補選，王惠美指出，國民黨有初選機制，任何想參選的人都有機會。而距離上任還有一個月時間，她也歡迎專業人才自行推薦或各方推薦，只要能為彰化土地努力，夠專業、有能力都可以。

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