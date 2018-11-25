「以核養綠」過關 黃士修：推重啟核四、核廢遷出蘭嶼

「以核養綠」公投提案領銜人黃士修表示，無論官方如何處理核電廠的延役與重啟，核終都將推動核廢遷出蘭嶼公投綁2020總統大選。（取自黃士修臉書）

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「以核養綠」公投獲得589萬多票同意過關。「以核養綠」公投提案領銜人黃士修表示，希望行政院、立法院「放聰明點」，主動討論核一、核二、核三電廠延役及核四重啟，否則他們將提重啟核四公投，並綁定2020總統大選；此外，「核能流言終結者」也將推動核廢料遷出蘭嶼公投，讓達悟族人拿回核廢議題話語權。

公民投票第16案「以核養綠」公投於25日凌晨確定獲得589萬5560同意票數，跨過493萬多票的門檻，將廢除電業法第95條第1項「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」條文，亦即廢除「2025非核家園條款」。

「以核養綠」公投團隊隨即要求政府，立即準備重啟核四廠，停止將核四廠全新核燃料棒外送，並重審核一廠延役申請，修法讓核二廠提出延役申請，要求台電準備核三廠延役計畫書；如未執行，將規劃提出重啟核四公投，並爭取與2020年總統大選合併舉行。

但對於「以核養綠」公投團隊的呼籲，行政院發言人Kolas Yotaka表示，核電廠在除役期限前5到10年必須提出延役申請，核一與核二廠除役在即，已來不及申請，核三廠則須在108年前提出申請，但作業評估時間要4到5年，也來不及；若明年重啟核四，商轉也需要6到7年，屆時已是2025年，非核家園目標達成，已不需核電。

對此，黃士修表示，政院的說法是在騙外行人，電業法都可廢除了，核電廠執照更新的行政法規當然可以修改，歐美、日本都是在執照到期前一年申請、評估，便隨時可更新；他說，核一執照下個月到期就讓它停機，等新執照下來再重新運轉，核二、核三的延役、執照更新早就準備好了，隨時可以送，「不要騙人家不知道」。

黃士修指出，政院說核四商轉要6、7年，「也是假的」，核四1號機已做完所有系統試運轉測試，2號機也已九成完工，只剩一些部件沒做，故核四1號機評估兩年內可商轉，2號機頂多再3、4年也可完成，根本不用到6、7年。他說，核四1號機容量可抵過深澳電廠兩部機組容量，只要1號機上線，也就不必再吵深澳電廠跟藻礁問題了。

黃士修並說，無論官方如何處理核電廠的延役與重啟，核終都將推動核廢遷出蘭嶼公投綁2020總統大選，因蘭嶼核廢議題，反核團體及政客長期無意解決，只會消費達悟族人，故希望把話語權從反核團體手上奪回來。他說，「這件事在我心目中比重啟核四還更重要，因為不能讓雅美、達悟族人的聲音持續被綁架」。

(中時 )

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