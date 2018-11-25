新北》金瑞龍全國落選頭 成為全國第一高票市議員

國民黨新北市議員候選人金瑞龍拿下4萬2673票，成為全國第一高票市議員。（葉書宏攝）

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國民黨新北市議員候選人金瑞龍拿下4萬2673票，成為全國第一高票市議員。（葉書宏攝）

國民黨新北市議員候選人金瑞龍4年前連任失利，以些微差距成為全國第一高票落選頭，4年來不忘初衷、勤跑基層，拿下4萬2673票，成為全國第一高票市議員，金瑞龍說，「人生起伏、大起大落，未來要靠努力回饋市民肯定。」

金瑞龍說，一路從里長、市民代表、市議員做起，始終抱持全力以赴的心情，人生有太多的第一，參選代表時員山第一高票、連任市議員時第一高票落選，如今拿下全國第一高票市議員，只能感謝再感謝，市民們願意再給他一次服務的機會。

金瑞龍表示，這次參選相當辛苦，有人甚至於質疑說「你會上嗎？」但他用實力、行動證明，從谷底來到雲端、冷暖自知，自己跌倒過、受傷過，因此，更能珍惜每一張選票所託，「始終抱持同理心，尊重人的想法。」

關於未來是否參選副議長選舉，金瑞龍說，目前沒有相關規畫，他相當重視政治倫理及輩分，議會中有許多優秀前輩，都是可以學習效法的對象。

金瑞龍表示，進入議會後首要就是關心年輕人，「交通部公路總局公路人員訓練所」位於中和、板橋交界，地理位置適中，民眾要前往板橋交通轉運樞紐相當便利，加上原先的公路總局宿舍將改建為公園綠地，若可將訓練所遷移，將可再興建千餘戶社會住宅，公有土地活化轉型，才能讓年輕人圓夢。

(中時 )

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