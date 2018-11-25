周小川：一帶一路影響全球化未來 暗批美對全球化疲勞

2018年11月25日 13:21 中時 林勁傑

前中國央行行長周小川昨在廣州開幕的國際金融論壇第15屆年會上表示，大陸的一帶一路倡議能幫助影響全球化的未來。一帶一路提出以來，全球化的範圍發生了一些變化，將來會促進規則的制定。老的全球化目前出現很多挑戰，另外在規則上對過去已經有的多邊主義規則也提出很多挑戰。周小川還暗批一些國家拖全球化發展的後腿，「打心眼裡不太願意看到全球化進一步的發展。」

綜合陸媒報導，周小川強調，「目前還處於一個初級階段，還沒有到說一帶一路為新全球化過多的制定規則」。他說，大陸願意同世貿組織，國際貨幣基金組織，G20集團等國際組織一道合作制定規則。他認為，規則的制定還可以在世貿組織改革和其他多邊機構的改革進程中得到加強。

周小川還暗批一些國家拖全球化發展的後腿。他稱：「實際上可能有一些國家對全球化有些疲勞了。另外實際上打心眼裡不太願意看到全球化進一步的發展。」

周小川並提到新興經濟體在全球化的作用越來越大。二戰後相當一段時間，發展中國家很多項目的資金來源，在很大程度上依靠西方國家。但是隨著新興市場的出現，大量融資來源於新興市場國家，特別集中在亞洲。在國際經貿投資全球化的活動中，資金流向發生了重大改變。

(中時 )