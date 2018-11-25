周小川：一帶一路影響全球化未來 暗批美對全球化疲勞

友善列印
中時
林勁傑

前中國央行行長周小川昨在廣州開幕的國際金融論壇第15屆年會上表示，大陸的一帶一路倡議能幫助影響全球化的未來。一帶一路提出以來，全球化的範圍發生了一些變化，將來會促進規則的制定。老的全球化目前出現很多挑戰，另外在規則上對過去已經有的多邊主義規則也提出很多挑戰。周小川還暗批一些國家拖全球化發展的後腿，「打心眼裡不太願意看到全球化進一步的發展。」

綜合陸媒報導，周小川強調，「目前還處於一個初級階段，還沒有到說一帶一路為新全球化過多的制定規則」。他說，大陸願意同世貿組織，國際貨幣基金組織，G20集團等國際組織一道合作制定規則。他認為，規則的制定還可以在世貿組織改革和其他多邊機構的改革進程中得到加強。

周小川還暗批一些國家拖全球化發展的後腿。他稱：「實際上可能有一些國家對全球化有些疲勞了。另外實際上打心眼裡不太願意看到全球化進一步的發展。」

周小川並提到新興經濟體在全球化的作用越來越大。二戰後相當一段時間，發展中國家很多項目的資金來源，在很大程度上依靠西方國家。但是隨著新興市場的出現，大量融資來源於新興市場國家，特別集中在亞洲。在國際經貿投資全球化的活動中，資金流向發生了重大改變。

(中時 )

牛津經濟研究院：2035年中國四城… 國台辦拋兩岸城市交流 陸委會：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。