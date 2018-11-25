高票連任市長卻輸了議會 林智堅：沒有太多喜悅

2018年11月25日 13:15 中時 徐養齡

林智堅在天公壇上香時與孩童親切互動。（徐養齡攝）

新竹市長林智堅24日順利連任成功，創下民進黨首次在風城連任成功的歷史新猷，不過綠營提名的12名議員僅上半數，較本屆一口氣掉了3席，對此林智堅坦言他沒有太多喜悅，將調整腳步並傾聽民意，繼續為建設城市而努力。

林智堅25日一早與民進黨新科議員當選人共同掃街謝票，一路上受到支持民眾熱烈歡呼，沿途不少商家、住戶放鞭炮慶祝，林智堅揮手致謝，並赴天公壇向神明上香感謝庇佑。

相較4年前初登板僅拿下7萬多票，林智堅這次以五星市長之姿尋求連任，得票大幅度成長到10萬7612票，不僅創下民進黨在新竹市最高得票紀錄，也是該黨首位連任成功的市長。

然而，民進黨提名的《幸福特攻隊》12名市議員候選人，卻有多達半數未當選，選情顯然未跟上林智堅的大勝氣勢，相較國民黨挾鐘擺效應逆勢成長，總席次上升1席，林智堅政權被外界解讀為「贏了市長，輸了議會」，未來府、會關係恐成為難解新課題。

林智堅坦言此次議員選舉的結果不如預期，但一次的挫敗不代表選舉結果，將檢討、傾聽民意，持續號召青年朋友加入公共事務的工作，相信還有有很多機會。

展望未來4年，林智堅指他選後第1件想做的事，就是去看多項規畫中的工程，未來會在過去縝密的基礎下，持續推動大車站計畫、輕軌、棒球場、新校園運動等，並在4年間逐步規畫「2050的城市願景計畫」，帶領城市邁向新頁。

(中時 )