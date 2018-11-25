幸福盟將成立修法小組 推「同性生活專法」

2018年11月25日 13:18 中時 李宜秦

昨日九合一大選落幕，10項公投案中僅有第13案的東澳正名與第14、15案的平權公投未過，其餘7項公投全數過關。其中由幸福盟提出的愛家公投三案全過，幸福盟理事長曾獻瑩表示，將儘速成立修法小組，希望能以「同性共同生活專法」的概念，讓同性伴侶可成為彼此在醫療、財產上的「家屬」，保障同性伴侶權益。

幸福盟對於三案提案全數同過表示，人民透過公投結果，告訴執政黨何謂主流民意，曾獻瑩說，足足700萬的同意票，希望執政黨不要再一意孤行，順應主流民意。

曾獻瑩表示，執政黨應盡快依照公投結果修改法律，包括在民法內加註「婚姻限一男一女」、修改教育部的課綱、性平教育細則，讓國中小以下學校不得實施同志教育、另訂「同性生活專法」等保障同志權利。

幸福盟表示，將儘速成立修法小組，預計由理事長、律師等共10人組成，因公投宣傳時民眾多已了解修法方向，因此修法小組也會盡快提出修法草案，提供立委們參考。

曾獻瑩指出，將會以「同志共同生活專法」的概念立法，該法會以讓同志朋友能永久共同生活為目的，保障同志伴侶的生活權益，讓其可成為彼此「家屬」，在醫療、財產等問題上多加琢磨。

曾獻瑩說，婚姻自由、平等是一個概念，同志若要舉辦婚禮也無妨，但若要落實到死板的法律上需要比較嚴謹。以民法規範異性戀的婚姻，另以專法規範同性戀的婚姻，兩套不同性質的法律，同時可以保障多元成家的婚姻。

另外網傳有投開票所違法不給平權公投投票券、只給愛家公投投票券、給選民已蓋章的票券、不讓民眾投公投等狀況，曾獻瑩表示「不太可能」，選務人員受過訓練、素質高，若真有其事務必嚴謹調查，但選務小組不只一人，要整組人員都同時犯法的機率不高，且眾目睽睽下還得管住民眾的嘴更不容易。

(中時 )