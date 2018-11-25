陳菊管政務還是內務？林濁水要小英給交代

2018年11月25日 13:21 工商 崔慈悌

總統府秘書長陳菊輔選高雄敗選請辭，被蔡英文總統慰留，民進黨大老林濁水今天在臉書要蔡英文總統定位好陳菊在府秘書長的角色，究竟是政務官還是內務總管？「總是要有合理交代，民主才會進步」。

前高雄市長陳菊在選前大力輔選民進黨高雄市長候選人陳其邁，被藍營質疑頻頻在上班時間輔選，有失職責。還被總統府前副秘書長羅智強痛批，當年他辭總統府發言人輔選，卻被綠營控告領總統府薪水輔選涉及貪汙圖利，但陳菊沒辭職就輔選，民進黨拿什麼標準來看他？

此次陳菊請辭府秘書長被慰留，林濁水表示，對這次的選舉，他先從一個比較小容易的事談起。陳菊該不該跟隨同主席、院長請辭總統府秘書長？

他說，如果依照體制，秘書長是不得干預政策的總統府內務總管，所以政務官其名，事務官其實，政務官隨政策成敗和選舉決定去留，而事務官則否。從憲政這角度看陳菊辭得沒有道理。

但是在實際權力運作，林濁水認為，陳菊號稱鐵三角不可或缺的一角，政務選務都深度介入，所以又是政務官其實，在她上台後不管政務或選務都有造成嚴重後的錯誤或重大爭議的事，例如力挺吳音寧就是其中之一。那麼為敗選負責是責任政治的基本原則。

因此他認為，蔡英文總統留陳菊是把她當政務官還是內務總管，或者以前誤把她當成和行政院長並肩的政治領袖，但是從今以後將讓她成為管內務不管政策的合憲角色？「總是要有合理交代，民主才會進步。」

(工商 )