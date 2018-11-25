民進黨議會剩6席　林右昌「加強府會溝通」

林右昌25日清晨4點就從崁仔頂魚市場開始，隨後抵達果菜市場，緊接著繼續以車隊掃街方式向市民表達致意。（林右昌競總提供）

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林右昌25日清晨4點就從崁仔頂魚市場開始，隨後抵達果菜市場，緊接著繼續以車隊掃街方式向市民表達致意。（林右昌競總提供）

基隆市長林右昌以10萬2167票爭取連任成功，今（25）日清晨4點就從崁仔頂魚市場開始，隨後抵達果菜市場，緊接著繼續以車隊掃街方式向市民表達致意，不過這次選舉當中，民進黨議員席次剩下6席，外界關心是否影響府會運作，林右昌表示，「會加強溝通！」

他強調，基隆在過去60年來長期藍大於綠，所以有所謂「民進黨無法連任的魔咒」，但他說在他心裡從來沒有想過這件事情，「在整個中央選情這麼艱困的情況之下，還有比上次更高、突破歷史新高的選票的市民，支持、肯定、認同我，這已經超越了黨派的邊界跟藩籬。」

不過在這次選舉當中，林右昌拿下54.14%的得票率，民進黨議員席次卻僅剩下六席，外界關心，會不會影響到未來市政在府會的運作，甚至是黨團之前的和諧？林右昌回應，「4年間跟議會互動算是非常良好，未來會秉持過去這樣的作法，不分藍綠黨派的議員一起合作，會做更多的努力讓府會和諧」。

「市長選票沒有拉抬議員席次，反倒很多資深議員落選！」林右昌感嘆，民進黨籍的市議員選的不好，有些資深議員得到的選票甚至比上一次還差，令人意外。他也認為，大家應該好好去思考，這樣的投票行為的背後代表什麼意義，選民的期待、投票的意涵是什麼，才能作為日後檢討、改進以及提名上的反思。

(中時 )

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