柯p險勝！網淚推北市這3區民主聖地

2018年11月25日 13:44 中時電子報 戴安瑋

九合一大選落幕，台北市長柯文哲以3254票險勝對手丁守中，有網友在ptt上透露，是台北市大同區、北投區及士林區這三區的票開出後，才逆轉局勢，並封這三區為「新民主聖地」。

台北市長選舉昨開票，柯文哲及丁守中的選票即呈拉鉅戰，一直開到凌晨2點多才分出勝負，柯文哲得到58萬820票、得票率41.05%，險勝丁守中的57萬7566票、得票率40.82%。有網友在PTT上整理「懶人包」表示，大安區在晚間7時許才完成投票，今日午夜1時許，藍營票倉大安、文山區開票後，柯文哲一度被追到僅差距5000票，晚會現場氣氛低迷，支持者一度對選情絕望，沒想到，午夜2時許，「北投+大同+士林殘血硬扛」，硬是拉開距離，讓柯文哲支持者大感振奮。

原po並說，尤其士林，平均一個票匭要打三個大安 最後一匭甚至是一打七。最後，柯文哲在北投、大同、士林三區得票率分別是41.8％、45.29％、41.21％，幫助柯文哲超前站穩領先地位，這三區也被封為「新民主聖地」。

有網友驕傲說，「我是士林人」還有網友說：「大同打天下，士林守天下」、「大同鬥士、士林神坦」。其實除士林、大同，還有不少地方，如萬華、南港、中山、北投、內湖等地，因為這些區域柯P的得票率都勝過丁守中，被網友讚為「白色聖地」。

另有網友說，王世堅當初喊藍綠歸位，柯P的票大部分還是綠+中立，你沒看到大同區，阿堅當選，柯P贏最多，姚姚最高票選區，就是綠票灌給他們，藍票好好的都沒動，大文山區藍票堅固，他也是最後關頭才從支持姚轉柯P。

(中時電子報)