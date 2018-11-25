勝利主委！陳明振下一役拚拿下台中立委補選席次

2018年11月25日 13:51 中時 盧金足

國民黨台中市黨部主委陳明振操盤市長選舉， 台中市綠地變藍天，陳明振父親為前嘉義縣長陳嘉雄，他也曾在2005年代表國民黨參選嘉義縣長，以前擔任過主委的嘉義市、彰化縣及雲林縣，這次也全部失復失土，抬轎福將下一役是立委補選，強調人選要年輕化，有衝勁，會選出最適合的戰將，拿下立委補選席次。

陳明振順利將盧秀燕送進台中市政府，從不被看好到成功達陣，「鬥志」與「鬥智」在選戰發威，2016總統大選將國民黨打到谷底，沒想到才兩年時間，民進黨被選民投下不信任票。

國民黨光復台中，台中市議員選舉也大有斬獲，陳明振說，市議員共提名37席，32席當選，只差1席就過半，提名策略成功，讓參選市長的盧秀燕可以母雞帶小雞，議員對市長選情，也可以帶動小雞拱母雞效果。

要挑戰擁有執政優勢的林佳龍，國民黨資源不足咬緊牙根開戰，陳明振表示，提名盧秀燕後，國民黨開始展開派系整合，地方動起來，凝聚團結氣勢，在反綠時勢下，民心思變，林佳龍屢以數據宣傳空汙改善，但民眾無感，空汙仍然看得見，最後林被「空氣」票打敗。

陳明振強調，盧秀燕要當全民的市長，實現拚經濟、改善空汙的政見，讓貨出去、人進來，台中大發財，她也是「媽媽市長」，讓台中市民吃飽、睡好、穿暖，過好日子，上任後將讓台中市民免費看花博，恢復老人健保補助，降低地價稅。

盧秀燕在選前四天辭去立委，依選罷法規定，應自辭職日起3個月內完成補選，陳明振表示，國民黨內多人有意願，包括前立委沈智慧、前市議員唐國泰等人，現在強調年輕化，有衝勁，會選出最適合的人選。

(中時 )