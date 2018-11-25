40字總結藍綠六都選舉生態？ 網笑瘋：超中肯

國民黨高雄市黨當選人韓國瑜在2018選舉成功翻轉高雄。(圖／本報資料照，陳怡誠攝)

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中時電子報
/綜合報導
示意圖。(圖／取自臉書)

2018縣市長選舉，民進黨迎來慘敗，總統府秘書長陳菊輔選高雄敗選請辭、行政院長賴清德亦為大敗請辭以示負責，但卻雙雙被蔡英文總統慰留，中選會今天凌晨公布2018九合一縣市長選舉得票後，國民兩黨的六都選情也被聰明的網友改編成八言律詩體，其他網友看完後紛紛大笑，表示「超中肯」。

這次選舉，民進黨在6都市長選舉遭重大挫敗，原本執政的4都只保住桃園市與台南市，國民黨不僅維持僅有的新北市、收復台中市，韓國瑜更攻下綠營執政長達20年的高雄市；台北市則由無黨籍的柯文哲險勝國民黨丁守中，保住台北市長。縣市長席次民進黨更從現有13席銳減到6席，國民黨則從6席大幅增為15席

據網友在臉書社團發文表示，網路上近期瘋傳選舉造句，分別如下：

「韓國瑜一人救全黨，陳其邁全黨救一人，林佳龍一人等黨救，姚文智一人毀全黨，柯文哲一人戰兩黨」。看完後大家是不是心有戚戚焉呢？

另外，這屆2018六都市長投票率和上屆2014年投票率也都出爐，分別是，台北：70.46->65.97，新北：61.65->64.00，桃園：62.73->60.63，台中：71.93->67.46 台南65.88->64.01，高雄：66.44->73.54。

對此，網友表示，「超中肯」。

(中時電子報)

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