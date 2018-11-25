大勝後吳敦義旁圍繞老面孔 李天鐸點名三大成功案例嘆...

圖為國民黨三位市長候選人韓國瑜（左起）、盧秀燕與侯友宜。（資料照,陳怡誠攝）

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中時電子報
／綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜、新北市長候選人侯友宜與台中市長候選人盧秀燕三人，在這次縣市長選舉中都漂亮獲勝，其中侯友宜以超過100萬的高票擊敗對手蘇貞昌的76萬票。對此，前國安局官員李天鐸直言，三個成功案例，國民黨會反省嗎？他說看見國民黨大勝，吳敦義主席身旁又圍繞著一群蒼蠅般搶鏡頭的老面孔，「國民黨」再不改變！更待何時？

此次選舉中，侯友宜率先拿下新北市，以超過100萬的高票擊敗對手蘇貞昌的76萬票，盧秀燕也跟著贏下台中市，以69萬票中止林佳龍連任。這次最受到矚目、選情最激烈的高雄市，韓國瑜最終也以89萬2545票，擊敗拿下74萬2239票的陳其邁。丁守中則是一路與台北市長柯文哲緊咬，最終僅以3254票飲恨。

李天鐸在臉書發文指出，韓國瑜苦民所苦，庶民語言，理念清楚，改變台灣。

盧秀燕 海納百川，成功整合，直接訴求選民。候友宜一步一腳印，成功給凖備好的人。而丁守中準備24年，個性決定命運，倔強，不知道大環境改變，不瞭解年青人，彎不下腰，走進死胡同。陳學聖從朱立倫時代，文化局長，吳志揚時期立法委員，12年磨劍，都無法和眷村接軌？沒有願景希望，氣魄，怎麼嬴？

此外，李天鐸說謝立功、蘇清泉都是典型、過去，國民黨舊思維，老形象，醬缸文化的代表。他說看見國民黨大勝，吳敦義主席身旁，又圍繞著一群蒼蠅般，搶鏡頭的老面孔！「國民黨」再不改變！更待何時？

(中時電子報)

文章來源：李天鐸軍事論壇臉書

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