幸福盟違法宣傳公投？平權團體：正在蒐證準備提告

2018年11月25日 14:20 中時 李宜秦

九合一大選落幕，平權團體提出的兩案公投皆失敗收場，但平權公投提案人苗博雅表示，「仍有200萬的人是支持同志，這些友善的選票也是真實存在」。另外因有許多支持愛家公投的民眾做出違法的宣傳手段，如在投開票所外發放小卡、選務人員直接「教導」如何投票等，伴侶盟的律師已在搜集證據，準備向中選會提出告發。

婚姻平權大平台表示，此次所有進步的公投議題都遭到強大的保守勢力反撲，顯見台灣社會距離理性思辯的公民社會仍有一段路程。平權平台發言人呂欣潔指出，幸福盟提出的公投自始至終都是違憲，偽善的假裝以保障同志的角度切入，卻仍將同志排除在主流系統外，「同志只能結合、不能結婚，何來保障？」

呂欣潔表示，專法只是一個假議題，也沒有議題內容的討論，期望政府能遵守大法官的釋憲內容，不要放任反同團體以文字遊戲混淆視聽、操弄中間選民，導致不了解的民眾因恐懼、害怕而反對同志。

同運先驅祁家威表示，雖然同志公投沒有通過，然而過去同志運動根本是天方夜譚，如今卻已有200萬人支持同志，平權運動會持續，同志朋友終有一天能夠得到勝利。

此外許多投開票所傳出幸福盟支持者有違法宣傳的舉動，例如在投開票所外發放愛家小卡、選務人員教導如何投票、愛家小卡直接貼在投開票所的牆上，甚至傳出有選務人員不給民眾平權公投的票券等誇張事蹟，呂欣潔表示，伴侶盟的律師已在搜集證據，將向中選會提出告發。

伴侶盟呼籲，行政院要遵守大法官釋字，提出足以達到「婚姻自由平等保護」的草案，公投是立法原則的創制，結果不可凌駕憲法。伴侶盟痛批，「這是一場不公平的戰役，平權團體面對富可敵國的巨獸，用上億資金洗腦社會、煽動偏見、散步仇恨與恐懼」。

呂欣潔表示，會持續觀察幸福盟之後的動向，若其提出任何違法大法官釋憲內容的草案，平權團體會再次起義，用行動向社會表達同志的不滿。

(中時 )