國台辦拋兩岸城市交流 陸委會：不應片面政治解讀、涉入我內政

2018年11月25日 14:13 旺報 呂佳蓉

針對今早國台辦對選舉與公投結果的談話，陸委會表示這是我方的內部事務，要中共對此尊重認識、切勿干涉，也勿片見解讀臺灣人民對兩岸關係的期待；其中對於國台辦拋出的城市交流，陸委會則呼籲，中共當局務實面對兩岸現實，任何對我地方政府、臺灣民眾的統戰操作與分化，均無助於兩岸良性互動。

國台辦今早表示，選舉結果反映了廣大臺灣民眾希望繼續分享兩岸關係和平發展紅利，希望改善經濟民生的強烈願望。陸方將繼續堅持九二共識，堅決反對台獨分裂勢力及其活動，團結廣大臺灣同胞，走兩岸關係和平發展的道路。在對兩岸關係性質、兩岸城市交流性質有正確認知的基礎上，我們歡迎臺灣更多縣市參與兩岸城市交流合作。

而對於獨派人士發起的東奧正名公投確定公投未過關，馬曉光則僅簡短表示，所謂「奧運正名公投」案遭到挫敗，說明拿臺灣運動員的利益做賭注不得人心，搞台獨註定失敗。

陸委會對國台辦的回應顯然不買帳。陸委會表示，臺灣地方選舉及公民投票，是我國的內部事務，投票結果展現臺灣民主政治的成熟發展。我方認為，這是臺灣民主價值的核心，中共當局應尊重並正確認識，切勿涉入我內部事務，及刻意片面政治解讀臺灣人民對兩岸關係的期待，此將誤判未來臺海情勢發展。

陸委會指出，政府堅定維護臺海和平穩定現狀、捍衛國家主權的立場一貫，這是臺灣人民的共識，更是國際社會的期待，我方的政策主張不會改變；其中對於國台辦的兩岸城市交流之說，陸委會呼籲中共當局務實面對兩岸現實，任何對我地方政府、臺灣民眾的統戰操作與分化，均無助於兩岸良性互動，也唯有不設政治前提的溝通及交流，才是化解分歧、増進兩岸民眾福祉的正確做法。

(旺報 )