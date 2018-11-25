九合一選舉大潰敗！綠委高聲疾呼 中生代全面接班

2018年11月25日 14:16 中時 楊孟立

民進黨九合一選舉大潰敗，民進黨團幹事長李俊俋今天呼籲，「中生代提早全面接班！」民進黨中生代應該要扛起責任，由中生代承擔面對兩端世代的溝通之責，同時年輕世代上場！

李俊俋說，昨夜大家都在問「為什麼會輸？」大家也不理解「怎麼輸成這樣？」這就是事實，不是輸到脫褲而已，是輸到連褲子都不見！

李俊俋又說，很多人認為這是因為民進黨改革的速度不夠快、所以讓人民失望了。也有人說這是因為民進黨支持年金改革，所以讓軍公教不滿所導致。也有人說因為民進黨支持同婚，混亂社會秩序，所以民眾反撲。更有人說都是民進黨讓經濟不好，沒有錢賺，所以大家討厭民進黨。哪一個理由對呢？「我只能說以上皆是。其實，民進黨是輸在自己的手上，不要怪別人。」

李俊俋認為，民進黨猶豫不前，受到太多力道的牽扯，忽略第一線的基層民意，即使政策轉彎，也無力回天，「一例一休」案就是活生生的例子，先是得罪資方，後又失信勞方，最後落得兩方都不討好。

此外，民眾厭惡「鬥爭」、更厭惡「派系」，有一些縣市的初選過程，同志之間血淋淋的拼鬥，比敵人還恐怖，初選比大選還要「華麗登場」，讓民眾驚覺民進黨與國民黨有何不同，大家到底是要爭著做事還是爭權位？這些都讓民進黨的支持者失望。

李俊俋也批評民進黨自廢武功，即使被對手號稱是最會選舉的政黨，然而在2018的縣市長選舉中，黨中央卻無法啟動任何活命、補血的功能，任由各地一再失血，更且事前無法有效預知與掌握情勢，不清楚整體輿論的走向，還是黨中央自始自終都認為情勢不至於此，自信的表現讓黨機器無法有效的運作，使不出任何招術應對。而民進黨是草根起家，如今穿上皮鞋之後，卻忘了穿草鞋的朋友，沒有好好的與他們說話，面對基層的聲音，倒底是沒有聽到，還是聽不到，甚至是有聽沒有到，捫心自問大家到底在忙什麼，以致將自己的任督二脈塞住無法活絡，落得武功盡失的下場。

李俊俋強調，面對2020的總統立委大選，當務之急，是盡快找出藥單治理病症！誠心檢討！他目前擔任民進黨黨團幹事長，更願意擔起未來的反省重擔，「我主張民進黨的中生代站出來，大家繼續向前走，咱作伙行。」

(中時 )