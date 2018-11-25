日職》冠宇葛格貼身指導 小球員頻問對決王柏融感想

陳冠宇貼身指導小球員投球動作。（寶悍提供）

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中時電子報
/綜合報導

今天（25日）專屬於兒童的YY CAMP MINI BASEBALL - YY迷你棒球學院在新竹世興棒球場開課，效力日職千葉羅德海洋的投手陳冠宇以客座教練的身份出席，剛成為新手奶爸的陳冠宇面對這些小小棒球種子笑說：「這時候的小朋友最可愛。」

去年針對大專乙組與社會乙組球員舉辦的YY CAMP BASEBALL，主打最強師資陣容與運動科學分析。今年特別與世界棒壘球總會WBSC正在全球推廣的MINI BASEBALL體系結合，打造專屬於兒童的YY CAMP MINI BASEBALL - YY迷你棒球學院，針對12歲以下的學員招生。

YY迷你棒球學院透過高安全性球具及易上手的訓練方式，讓國小以下的小球員能夠感受棒球樂趣，且教練團陣容堅強，由有WBSC認證迷你棒球專業教練張民諺領軍，每堂課都會邀請明星球員擔任客座教練。

今天在迷你棒球學院舉行第一堂課程，由旅日投手陳冠宇擔任客座教練，陳冠宇的女兒目前3、4個月大，這次在訓練營面對眾多小小球員，「這時候的小朋友比較可愛，很踴躍發問雖然有點無厘頭，但這是很棒的交流機會，最後也讓他們可以將學習到的東西運用在比賽中。」陳冠宇說。

課堂中，小朋友也頻頻詢問陳冠宇，在交流賽中對決Lamigo桃猿王柏融的心得，這個問題讓陳冠宇印象非常深刻，他表示：「很多人都有在看棒球，所以鼓勵他們要對棒球保持熱情，自己看到學弟打得很好非常欣慰，大家一起打拚進步。」

迷你棒球學院在年底將進行一系列的課程，分別是12/8(六)、12/15(六)、1/5(六)的上午在竹北世興棒球場，接下來還會邀請胡智為、張進德等旅外球星擔任客座教練。

(中時電子報)

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