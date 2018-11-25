以核養綠公投過關 行政院：尊重民意但非核家園目標不變

2018年11月25日 14:18 中時 郭建伸

以核養綠公投過關，行政院昨稱2025非核家園目標不變，引發外界質疑公投玩假的。不過政院發言人Kolas Yotaka說，依照《公投法》規定，中選會公告第3天起，《電業法》中第95條第1項的「2025非核家園條款」就會自動失效；但法律失效跟政府是否即刻讓核一、二、三廠延役，核四商轉，這是不同的事情，強調2025非核家園及再生能源發電占比20%的目標，是不會改變的。

Kolas表示， 核一、二廠依規定運轉執照最長都是10年，若要延役，必須在屆滿前5到15年填具申請書跟報告，送給原能會審核，但核一、二廠都完全超過申請的期限，「就技術上來說，核一、二廠已經無法延役了」。

至於核三廠是2019年7月前可以提出延役申請，但過去延役申請之前需要4到5年的作業評估，不僅要檢附報告還要讓原能會通過，「核三廠申請延役，以現況而言也是相對困難」。

Kolas也說，台電今年曾評估過，核四1號機若重新運轉，需要6年時間，若從2019年起算，也正是2025年；政府推動再生能源發電占比20％的目標不會改變，在這個目標不變之下，到2025用電會是足夠的，「回推過來，核四當然就沒有重新運轉的必要」。

Kolas表示，政院尊重公投民意的結果，即便就現形核一到核四的延役、重啟狀況看似不可行，但仍請經濟部跟台電仔細研議相關政策，而政院也會持續推動非核家園跟提高再生能源發電占比目標不變。

(中時 )