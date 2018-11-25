台北》坦言韓流外溢影響北市選情 柯P：我沒被滅頂很厲害了

柯文哲坦言，韓流外溢效果還是對台北市有影響，「我已經是沒有被韓流滅頂，已經很厲害了！」（張潼攝）

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中時

台北市長柯文哲以3254票險勝國民黨丁守中，順利連任，他宣告「阿北回來了」25日開始繼續嗡嗡嗡上班，果然經過一個早上休息，今下午1點半他就出門，預計到北市府開會。當被問到今早有沒有反省為什麼本屆選票較上次減少這麼多？柯文哲坦言，韓流外溢效果還是對台北市有影響，「我已經是沒有被韓流滅頂，已經很厲害了！」

柯文哲25日凌晨出席開票之夜、國際記者會後，就沒有安排公開行程，但市府幕僚透露，他下午就會出門上班。中午時，媒體守候在柯家門外，1點半果然見到他出門上班。

媒體詢問，此次選舉結果外界認為代表柯文哲走下神壇，或是光環不再？柯笑回「已經掉下來很多次了」，接著他也指出，柯綠分家本來就差不多這樣，58萬票加上24萬票（姚文智票數），差不多82萬票，比2014年少10萬票。

媒體追問，有沒有反省為什麼票數掉這麼多？柯文哲仍說，差不多，大概就這樣，「連林佳龍都是…我已經是沒有被韓流滅頂，已經很厲害了！」柯直言，韓流外溢還是有影響台北市選情，他沒有在藍綠夾攻下被殲滅，已經很了不起了，已經是歷史上第一次真的突破藍綠，至於中間路線是否有成功，這才只是第一天而已，還要再看看。

最後，會不會覺得若當初民進黨願意和他合作，今天雙方選情不會這麼慘？柯文哲僅說，反正未來一周名嘴都有題目可以講了。

(中時 )

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