堅持提訴訟 丁守中：明天早上就繳428萬保證金

國民黨台北市長候選人丁守中表示將提起選舉無效之訴。（姚志平攝）

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今年九合一大選一團亂，國民黨台北市長候選人丁守中質疑這場選舉「邊開票邊投票」造成台北市發生棄保效應。丁守中委任律師葉慶元表示，這次提出的是法院的重新計票申請，明天早上就會把428萬保證金繳進去，他認為中選會與北市選委會辦理選舉過程影響選舉公正，進而影響選舉結果，丁守中當然有權益提出訴訟。

葉慶元表示，《選罷法》本來就有規定，選舉10天前都不得發布任何民調，投票日當天也不得有助選行為，但這次「邊開票邊投票」本身就是一個大型民調結果，中選會應該要禁止媒體播送開票狀況，或是要求各候選人不得針對投開票結果做出影響選民的指示，但是中選會都沒有作為。

對於外界質疑，丁陣營提出選舉無效是否會影響台中高雄的狀況？律師李承志表示，這是不可能發生的，根據《選罷法》規定，選舉無效之訴訟是要選舉過程有違法，足以影響選舉結果，新北台中高雄沒有棄保的情形，只有台北市唯一會有棄保問題的地方，盼執政黨不要無限解釋變成自己翻盤工具。

丁守中也指出，除了邊開票邊投票的問題，還有許多選務人員反應，這次因為選務繁忙，無法請一個小時的假去投票，影響他們投票權益，這些也都是公教人員，支持他的人居多，這也當然影響到他們選情。

國民黨立委王育敏表示，中選會把投票時間拖到冗長，混亂且大排長龍，許多老人家不耐久站，就放棄投票權利，這也是影響選舉結果。中選會主委陳英鈐責無旁貸，必須下台負責。

丁守中強調，這次提出訴訟無關個人成敗，這攸關接下來如果選務又發生同樣事情，需要司法來釐清。而台北市才有所謂綠白操作棄保的狀況，丁守中成了這樣混亂選舉制度下的唯一受害者，他也說，428萬的保證金，都是他們的自籌款項。

(中時 )

2018九合一選舉，台北市長選情最為膠著，從24日傍晚開票至今仍未開完，國民黨候選人丁守中25日凌晨2時許現身向支持者表示，已與律師研議提出選舉無效之訴，現場群眾也高呼「選舉無效」等口號呼應。(中央社)
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