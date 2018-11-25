政院仍說2025非核家園不變 王明鉅痛批：原來公投全是假

行政院發言人Kolas表示，即使電業法95-1條文失效，政府推動2025非核家園的目標不變，因為實務上已不可能讓核一、核二與核三廠延役。（中時報系資料照片）。

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中時電子報
/綜合報導

以核養綠公投通過門檻，廢除了電業法95-1，行政院卻說，核一、核二、核三延役與核四商轉已來不及，2025非核家園目標不變。前台大副院長王明鉅痛批，原來公民投票一切全是假的。

行政院發言人Kolas表示，即使該項條文失效，政府推動2025非核家園的目標不變，因為實務上已不可能讓核一、核二與核三廠延役。依法核電廠在除役期限前5到10年必須提出延役申請，核一與核二廠除役在即，已來不及申請；核三廠則是要在108年前提出申請，但申請的作業評估時間要4到5年，時間上已來不及。

王明鉅今在臉書上說，原來公民投票一切全是假的。有法律就就廢核，沒法律就擺爛。沒有廢除電業法95-1，行政院說2025停用核電。公民投票廢除了電業法95-1，行政院仍然說2025停用核電。

王明鉅痛批，民進黨根本不顧台灣，只想守護他們自己的政治神主牌。台灣的民主制度與民意，台灣人民已經作出選擇的未來，竟然完全抵不上一意孤行的政黨神主牌。而且還是個口口聲聲民主自由法治的政黨。

他們要用仍執政的一年多裡面，造成既定事實。用一切都來不及的方式，不顧台灣的民生與經濟，不顧台灣的空氣污染與未來的碳排放，不顧能源穩定與不能缺電的風險。

王明鉅指出，行政院提到台電公司的評估中核四重啟要6-7年。王伯輝廠長說2年就可以重啟，他個人得到不同來源的資訊說，3年內一定可以重啟。到底誰在說真話？誰在說假話？

王明鉅說，不管說真話說假話，核四的燃料棒，絕對不能再送回美國，否則他們就有可能是在沒有法律依據之下，把國產給賤賣了！

(中時電子報)

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