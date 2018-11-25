2018年11月25日 15:05 中時 蕭雅玲 、影音編輯／ 蔡孟哲 、影音編輯／

九合一選舉結合公投，各地投開票所大排長龍，吳宗憲今進棚錄製中天《小明星大跟班》，砲轟中選會「王八蛋！」，讓民眾為了投票排隊1、2小時，最後還因投不完，發生邊投票邊開票現象，一直到凌晨2點多才完成開票，讓他砲火猛烈猛轟中選會，「我為所有的台灣選民、老百姓幹譙中選會，你們這些王八蛋！」

吳宗憲原先昨天早上九點多要去投票，但因人潮眾多，讓他在工作與投票所之間往返多次，在投票快結束前，因真的抽不出時間而首次棄票，讓他忍不住怒轟中選會，選舉綁公投，但公投項目又很智障，有些題目根本是主政者的問題，「問老百姓你贊成核食進口嗎？」他反問：「誰會願意吃核食？」這樣的問題拿出來問老百姓，根本是智障？

此外，關於同志公投議題，他也說，「這問題應該去問同志，怎會來問我？我又不是同志！」他強調，自己身邊有很多同志朋友吧，當然是支持他們，但關於是否贊成同志婚認為應該是去同志，而不是問大家。

對於郭台銘排了兩小時才進去投票，他也說中選會當初再規劃開票所就應懂得分流，「可以分兩邊投，不一定要先投票結束，才去投公投」，然後公投議題內容又寫得讓人看不懂，才會導致各投票所大排長龍，甚至因為很多民眾沒投完票，變成一邊投票、一邊開票的狀況，對於這樣狀況中選會還敢說是「依法辦理」，才會導致很多人無法投票，砲火猛烈怒轟中選會「王八蛋！」

(中時 )

影》選舉綁公投吳宗憲被迫棄選 怒譙中選會「王八蛋」！